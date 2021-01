Hospital Militar de Manaus atinge superlotação e Exército nega abertura de unidade de campanha

Mais uma unidade de saúde do Amazonas atingiu 100% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O comunicado do Hospital Militar de Manaus (HMAM) foi divulgado neste sábado, 9, e se deu após alta taxa no número de pacientes internados pelo novo coronavírus. Além disto, o Exército Brasileiro negou que esteja montando hospital de campanha em Manaus.

A capital do Amazonas já possui outras unidades particulares funcionando no limite e a rede pública se encontra com 94% dos leitos ocupados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-AM).

Continua depois da Publicidade

Ao negar a montagem de um hospital de campanha, o Exército informou que está sendo feita uma ampliação da capacidade da unidade hospitalar usada exclusivamente para o público interno com instalação de barraca com quatro leitos de UTI. “Trata-se de um núcleo de apoio de saúde com quatro leitos de UTI destinados a aumentar a capacidade de terapia intensiva do hospital de área de Manaus, haja vista que a unidade atingiu a capacidade dos seus leitos de UTI”, afirma nota.

Ainda de acordo com nota divulgada, o Comando Militar da Amazônia (CMA) informou que a unidade militar está passando por uma reformulação nos atendimentos para atender pacientes com a instalação de containers.

“É uma instalação composta por inúmeras barracas e containers, mas um núcleo de apoio de saúde, composto por uma barraca com 4 (quatro) leitos de UTI, destinados a aumentar a capacidade de terapia intensiva, haja vista que o Hospital Militar de Área de Manaus atingiu ocupação de 100% de seus leitos de UTI’, diz trecho da nota.

Continua depois da Publicidade

Em outro trecho, a direção informa que o Núcleo de Apoio ao HMAM é destinado ao público interno, composto por militares da ativa, inativos, dependentes e servidores civis vinculados.

Nesta sexta-feira, o Amazonas registrou mais uma vez mais de dois mil casos de coronavírus nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 2.342 novos casos de Covid-19, totalizando 211.140 casos da doença no estado.

Continua depois da Publicidade

Leia nota na íntegra:



*Leia mais na Revista Cenarium