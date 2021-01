HPS João Lúcio terá entrada diferente para Covid e Não Covid

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) readequou o fluxo de atendimento no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Machado, zona leste, com portas de entrada diferentes para pacientes com Covid-19 e para os que procuram a unidade por outras causas – traumas por acidente, ferimentos por arma branca e arma de fogo, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e demais atendimentos que não estejam relacionados à Covid-19.

Continua depois da Publicidade

A porta 1, na entrada da frente do hospital, será destinada a pacientes que não apresentam sintomas de Covid-19, como urgências clínicas e cirúrgicas, acidentes, ferimentos, traumas, entre outras situações. Já a porta 2, acessada pela parte posterior da unidade, onde já funciona a entrada da urgência e emergência, será exclusiva para pacientes com Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs), incluindo a Covid-19.

O acesso aos visitantes acontecerá pela entrada da frente na Porta 3. Já os servidores e prestadores de serviços da unidade passam a entrar pela Porta 4, também na parte da frente do hospital.

A mudança no atendimento considerou o fato de o hospital ser a porta de entrada para atendimento de neurotraumas em todo o Amazonas e ainda receber um grande número de pacientes de outras causas. A intenção é segregar o atendimento para que pacientes e servidores da ala Covid-19 não cruzem com os da ala não Covid-19.

Continua depois da Publicidade

Referência para cirurgias

Segundo o secretário de Controle Interno da SES-AM, Sílvio Romano, o HPS João Lúcio está preparado para dar suporte à rede de urgência e emergência. Com isso, passa a concentrar as cirurgias de urgência dos hospitais 28 de Agosto e Platão Araújo, que estão centralizando o atendimento a pacientes com a Covid-19.

“A reorganização é necessária para atender melhor tanto os pacientes que já estão na unidade quanto aqueles casos urgentes, mas que não se encaixam no quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave. O objetivo é melhorar a assistência e o serviço interno e segregar o atendimento dos pacientes com Covid-19 dos demais”.

Continua depois da Publicidade

Saiba como vai funcionar o novo fluxo no HPS João Lucio

Porta 1 – Acesso de Pacientes Não Covid-19: ao entrar no portão principal, virar à esquerda para acessar a Porta 1, na parte da frente do hospital.

Continua depois da Publicidade

Porta 2 – Acesso de Pacientes Covid-19 e Síndrome Respiratória: ao entrar no portão principal do HPS João Lucio, seguir em frente até a entrada dos fundos da unidade, onde já funciona a entrada da urgência e emergência.

Porta 3 – Acesso a Visitantes: ao entrar no portão principal, virar à esquerda para acessar a Porta 3, na parte da frente do hospital.

Porta 4 – Acesso de Servidores e Prestadores de Serviços: ao entrar no portão principal, virar à esquerda para acessar a Porta 4, na parte da frente do hospital.