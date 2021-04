Imagine essa pandemia com Haddad presidente, diz Bolsonaro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Com mais de 383 mil mortes desde o início da pandemia no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a esquerda em discurso feito nesta sexta-feira, em Manaus, e disse que o País estaria muito pior se estivesse nas mãos de Fernando Haddad, candidato do PT derrotado no segundo turno das eleições de 2018. Ele voltou a falar contra as medidas de isolamento decretadas por prefeitos e governadores.

“O Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira. Esses, do atraso em qualquer lugar do mundo, começaram a ficar para trás. Imagine essa pandemia com Haddad presidente da República, estaríamos em um lockdown nacional. Graças a Deus isso não aconteceu”, disse o presidente.

Bolsonaro esteve na capital do Amazonas para receber o título de cidadão amazonense e participou de encontro com lideranças evangélicas e da inauguração de um pavilhão no Centro de Convenções do Amazonas. Ao final desta cerimônia, foi cercado por apoiadores e mais uma vez provocou aglomeração.

“Conseguimos com a equipe que nós temos em Brasília colaborar e muito para que os danos fossem diminuídos. Em especial, pelo ministro da Saúde que tive até pouco tempo, o senhor Pazuello. Aqui presente o ministro Queiroga, que dá proseguimento ao seu trabalho”, completou.

Bolsonaro ainda lamentou e criticou as autoridades que usam o vírus para fins políticos. Ele ainda destacou a parceria de trabalho com o ex-ministro Eduardo Pazuello, no combate à pandemia de Covid-19.

“Nosso inimigo é um só: o vírus. Com Deus, nós venceremos todos os obstáculos”, disse Bolsonaro.