Imuniza Manaus passa a emitir Certificado de Vacinação contra a Covid-19

Redação AM POST

Pessoas vacinadas contra a Covid-19 em Manaus já podem ter acesso ao Certificado de Vacinação emitido pela Prefeitura de Manaus. A geração do documento, feita a partir do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), é uma nova funcionalidade do site Imuniza Manaus, anunciada nesta terça-feira, 1º/2, pelo prefeito David Almeida.

“Desde o início da campanha de vacinação, há um ano, colocamos o Imuniza Manaus à disposição da população como referência para informações relativas à vacinação, e agora damos mais um passo na oferta desse serviço, permitindo que as pessoas que quiserem comprovar seu histórico vacinal possam emitir o certificado de vacinação de um jeito rápido e fácil”, disse o prefeito.

David Almeida lembrou que, com os problemas de acesso apresentados pelo aplicativo ConectSUS, do Ministério da Saúde, a prefeitura começou a receber muitos pedidos de comprovação de vacinação. “O atendimento a esses pedidos vinha sendo feito individualmente nos casos de solicitação formal, mas agora está disponível para todos os que desejarem obter o certificado”, assinalou.

A nova função foi desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Para solicitar o certificado, basta o usuário acessar o endereço eletrônico imuniza.manaus.am.gov.br e escolher o botão “Certificado de Vacinação”. Depois disso, deve informar dados de identificação pessoais – o número do CPF ou do Cartão Nacional do SUS (CNS) e a data de nascimento – e, a seguir, clicar no botão “Emitir”.

O documento será disponibilizado em PDF, com QR Code para validação, e poderá ser salvo e impresso.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informou que o Certificado de Vacinação obtido a partir do Imuniza Manaus contém apenas informações locais sobre as doses contra a Covid-19. “Se a pessoa tiver se vacinado em outro município, essa informação não estará incluída no comprovante, uma vez que o histórico do usuário é extraído a partir do sistema municipal”, observou.

Como tem caráter local, o certificado não substitui de forma plena o emitido pelo aplicativo ConecteSUS, que exibe o histórico completo de doses contra a Covid-19, independentemente do município brasileiro onde o usuário tenha sido vacinado.