Investimento em vacina contra Covid-19 para população do AM acima de 25 anos seria de R$75,25 milhões

As primeiras doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 chegarão ao Brasil entre janeiro e fevereiro do próximo ano, conforme informações do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A aquisição das vacinas é de responsabilidade da União.

Em breve simulação baseada em informações de custo da vacina, para o povo do Amazonas, que tem 4,2 milhões de pessoas, destaca-se um investimento de R$75,25 milhões para imunizar com AstraZeneca, no valor de R$33 duas doses, apenas a população do Estado com idade acima de 25 anos correspondente a 54,3% ou 2,28 milhões de pessoas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em reunião por videoconferência com o ministro da Saúde, no inicio deste mês, o governador Wilson Lima disse que há um plano logístico de distribuição de vacinas e compra de insumos, como seringas.

De acordo com o governador está sendo montando um planejamento com a Fundação de Vigilância em Saúde e Secretaria de Saúde para que, no momento que a vacina chegar ao Amazonas, ela imediatamente seja colocada à disposição da população, levando em consideração os critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Durante a reunião, Pazuello ressaltou que o Ministério da Saúde será responsável pela coordenação do plano de distribuição da vacina no País.