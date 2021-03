Iranduba é o município que menos vacinou contra a Covid no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O município de Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus, é o que menos vacinou sua população contra a Covid-19 em todo o Amazonas com apenas 3.222 pessoas imunizadas (15,7% do público total de 20.571 a ser vacinado), conforme dados da Fundação de Vigilância e Saúde do estado (FVS-AM).

Porém, o município ainda tem mais de 5 mil doses em estoque e recebeu, nessa terça-feira (30), outras 15 mil. Ao todo foram entregues 23.849 doses de vacinas a Iranduba, segundo o vacinômetro da FVS, das quais 22.589 estão em posse do município. Outras 1.260 restantes seguem armazenadas na sede da FVS em Manaus, mas disponíveis para a retirada. O número de vacinas é destinado para a primeira e segunda dose.

Em uma rede social, a Prefeitura de Iranduba afirmou que o número de pessoas que já foram vacinadas contra a Covid-19 é ainda menor do que o apresentado pela FVS. Segundo a administração municipal, 3.193 pessoas receberam a primeira dose do imunizante e apenas 505, a segunda. No entanto, a cidade continua na lanterna da vacinação no estado.

*Com informações do G1