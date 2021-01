Isolamento mais severo não inclui desabastecimento nem fechamento de supermercados em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os supermercados de Manaus amanheceram lotados de clientes neste sábado (23) após circular nas redes sociais informação falsa de que um decreto mais severo do Governo do Amazonas determinaria desabastecimento e fechamento destes estabelecimentos na capital.

Continua depois da Publicidade

Uma fonte ligada ao Governo do Amazonas disse a reportagem do AM POST que a informação é falsa e só serve para criar pânico na população que já vive momento crítico com agravamento da segunda onda de Covid-19 no Amazonas.

A Procuradoria-Geral da República (PGR), recomendou ontem (22), ao Governo do Amazonas adotar medidas mais severas de isolamento para conter o avanço da Covid-19 no estado até que haja estabilidade ou diminuição da curva de contaminação da Covid-19. Porém, o fechamento de supermercados não está incluso.

O governador do estado, Wilson Lima, tem até o fim da tarde deste sábado (23/1) para responder à PGR.