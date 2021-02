João Dória não envia as 50 mil vacinas prometidas ao AM e é intimado pela justiça a esclarecer o caso

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A juíza federal da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas, Jaiza Fraxe, intimou o governado de São Paulo, João Dória (PSDB), a esclarecer sobre a quantidade de doses da vacina Coronavac enviadas para o Amazonas.

No dia 17 de janeiro, Dória afirmou que enviaria 50 mil doses da Coronavac para o Amazonas, porém, até esta sexta-feira (5), o insumo não chegou ao Estado.

“Por sua vez, diante da negativa do recebimento das doses de vacinas prometidas pelo Governo do Estado de São Paulo, conforme Nota Informativa n. 04/DIPREF/FVS-AM, expeça-se Ofício ao Governador do Estado de São Paulo, João Agripino da Costa Doria Junior, por meio de Carta Precatória, para que preste esclarecimentos acerca do envio das referidas doses, conforme por ele noticiadas na imprensa que seriam destinadas ao Estado do Amazonas”, determina a magistrada em despacho publicado nessa quinta-feira (4).

