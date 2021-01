Jornal Nacional é criticado nas redes sociais por usar termo xenofóbico sobre o AM: ‘Variante amazonense’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Jornal Nacional, da Rede Globo, veiculou na noite dessa terça-feira, 26, reportagem sobre a nova variante identificada no Amazonas, denominando-a “variante amazonense”.

Continua depois da Publicidade

A notoriedade do estado desta vez, foi devido ao Instituto Adolfo Lutz confirmar ontem (26) que três pessoas do estado de São Paulo foram contaminadas com a ‘variante amazonense do coronavírus’, e que ela é um dos motivos para explosão de casos da Covid em Manaus.

A nova variante do coronavírus tem maior potencial de transmissão e foi identificada inicialmente em viajantes japoneses que tinham passado pelo Amazonas. No Estado, a circulação da nova variante ocorre em meio à sobrecarga do sistema de saúde amazonense, com recorde de internações por Covid-19 e falta de oxigênio para pacientes.

O termo “variante amazonense”, usado no telejornal, foi duramente criticado nas redes sociais e a reportagem de xenofóbica.

Continua depois da Publicidade

Confira:



Jornal Nacional já começou falando da tal “variante amazonense” 🤡 pic.twitter.com/TKvBupxyr8 Continua depois da Publicidade — Manaus Memes (@manausmemess) January 27, 2021