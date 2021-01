Jornalista Agnaldo Oliveira morre de Covid-19 em Manaus

Redação AM POST

O jornalista amazonense Agnaldo Oliveira Gomes Júnior morreu vítima de complicações causadas pela Covid-19, na manhã desta segunda-feira (4), em Manaus.

Agnaldo tinha problemas renais e era considerado do grupo de risco. O jornalista deixou dois filhos.

Formado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Agnaldo Oliveira, ficou famoso no Estado como repórter da Rede Amazônica, filiada da TV Globo, e também atuou como gerente de jornalismo do canal de televisão Amazonsat, do mesmo grupo.

Atualmente, o jornalista trabalhava na assessoria de comunicação da Procuradoria-Geral de Justiça, que divulgou nota lamentando a morte do servidor.

O Governador Wilson Lima se manifestou nas redes sociais sobre a morte do jornalista e prestou suas condolências aos familiares e amigos.

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) também lamentou profundamente a morte do jornalista.

“Agnaldo Oliveira era muito bem quisto no meio jornalístico e respeitado perante a população devido as suas reportagens, que serviam de fato à sociedade, inclusive com projetos de preservação do meio ambiente. É uma grande perda, e eu, juntamente com os servidores do município, lamentamos a morte dele. Aproveito mais uma vez para pedir à população para que siga os protocolos de prevenção a essa doença, que infelizmente tantas vítimas já fez”, disse o prefeito.