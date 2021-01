Jornalista Roberto Cabrini chega em Manaus para fazer reportagem sobre a segunda onda da pandemia no AM

Redação AM POST

O jornalista investigativo, Roberto Cabrini, chegou em Manaus na tarde desta sexta-feira (15), para preparar uma reportagem sobre o colapso na saúde do Estado do Amazonas que deve ser exibida no programa ‘Domingo Espetacular’ do qual faz parte.

Roberto Cabrini deve visitar os principais Hospitais e Pronto-Socorro da capital, que vivem um cenário de recorde de hospitalizações por Covid-19 e falta de oxigênio. O insumo faltou em diversos unidades da rede pública na quinta (14), resultando na morte de pacientes por falta de oxigenação, segundo relato de médicos.

Em abril do ano passado, auge da primeira onda da pandemia no Amazonas, o jornalista também esteve na capital para produzir reportagem sobre bastidores do enfrentamento à crise do novo coronavírus no Estado.

Na época, ele visitou, entre outras estruturas, o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, que era administrado pela Prefeitura de Manaus, Grupo Samel e Instituto Transire, a unidade de saúde tratou pacientes com a Cápsula Vanessa.