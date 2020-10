Josué Neto defende direito dos amazonenses escolherem se querem ou não tomar vacina contra Covid-19

View this post on Instagram

João Amoêdo, do Partido Novo, deseja que os brasileiros que não tomarem a vacina contra o Covid-19 fiquem proibidos de frequentar espaços públicos. Assim como o Dória ditador de SP está obrigando o povo a tomar vacina. No que depender de mim, nosso povo do Amazonas, não terá seu direito de ir e vir restringido por não ter tomado vacina. Pior que o Vírus Chinês é um cidadão de bem, um pai e mãe de família ter sua liberdade retirada porque optou por não tomar vacina. A responsabilidade individual do cidadão e seu amor ao próximo fará com que, no momento certo, tome voluntariamente a futura vacina contra o COVID-19. Sou totalmente contra a imposição autoritária para o cidadão de bem, de tomar vacina. A #Liberdade é nosso maior bem. #vacina #liberdade #covid19 #saúde #Manaus #Amazonas #compromisso #responsabilidade #Bolsonaro #DeusPátriaeFamília