Jovens exaltam emoção durante vacinação contra Covid no Sambódromo

Redação AM POST

No primeiro dia de mutirão da campanha Vacina Amazonas, iniciado nesta quarta-feira (21/07), com o objetivo de imunizar a população com 18 anos de idade ou mais, na capital, os jovens que compareceram ao Sambódromo, um dos três locais de vacinação montados pelo Governo do Estado, exaltaram a emoção de poder, enfim, se vacinar contra a Covid-19.

A estudante Júlia Cabral, 19, veio acompanhada do pai para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ela celebrou a oportunidade e disse que é necessário acreditar no trabalho dos pesquisadores que desenvolveram as vacinas. “A gente precisa apoiar nossa ciência, a gente precisa apoiar o nosso Brasil”, pontuou.

“A gente vive esse mundo aí e a gente ainda é jovem, querendo ou não, o nosso metabolismo ainda está ativo e a gente precisa se imunizar. E a gente precisa pensar nos mais velhos, porque a gente ainda pode estar transmitindo esse vírus”, completou Júlia.

A vendedora Giovanna Souza também compareceu a um dos postos de vacinação montados na passarela do samba amazonense. Ela aproveitou o horário de funcionamento estendido, pela parte da noite, para garantir a primeira dose, logo após o expediente.

“Tem muita gente que está com medo, por ser mais novo ou estão achando várias coisas, mas a gente tem que não ter medo. Vem que a gente vai ficar seguro, vai estar imunizado e é isso, gente. É seguro, não dói nada”, incentiva.

Mutirão

Nesta quarta-feira teve início a 15ª edição do mutirão Vacina Amazonas, o terceiro realizado na capital amazonense. Para atender o público, o Governo do Amazonas montou postos de vacinação no Sambódromo, Arena da Amazônia e Vasco Vasques – Segunda Etapa. A força-tarefa irá continuar nesta quinta-feira (22/07), também das 9h à 0h.