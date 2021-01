Juiz determina fechamento imediato do comércio no Amazonas

Redação AM POST

Foi determinado na tarde deste sábado (2) a suspensão imediata de atividades não essenciais no Estado pelo prazo de 15 dias no Amazonas devido aumento crescente da demanda de hospitalização pelo novo coronavírus (Covid-19). A medida derruba o decreto do Governo do Amazonas, de 28 de dezembro, que flexibiliza o funcionamento do comércio não essencial.

A decisão é do juiz de direito plantonista Leoney Harraquian, que acatou pedido de antecipação de tutela feito pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM), e determina uso de força policial para o cumprimento da decisão, a fim de preservar a ordem pública.

Ainda segundo decisão, o Governo do Amazonas deve realizar pronunciamento em redes sociais e meios de comunicação, como jornal, rádio e TV, de medidas a serem adotadas conforme se desenvolvam os efeitos do afastamento social. Em caso de descumprimento foi estabelecida multa diária no valor de R$ 50 mil ao governador do Amazonas, Wilson Lima.

Confira o documento na íntegra:

DECISÃO DE FECHAMENTO DO COMÉRCIO (CLIQUE AQUI)