Justiça determina que José Ricardo conceda direito de reposta ao dono da Samel após acusações no Facebook

Redação AM POST

O juiz Moacir Pereira Batista, da Justiça comum determinou que o candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo (PT), garanta direito de resposta ao presidente e dono da rede de hospitais Samel, Luís Alberto Nicolau, por declarações sobre a doação de recursos cedidos ao Hospital Municipal de Campanha Gilberto Novaes.

O petista, que é adversário do também candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau (PSD), foi notificado judicialmente na manhã desta terça-feira (13). O espaço para manifestação de Alberto Nicolau terá de ser assegurado na página do petista no Facebook, onde foram postadas as acusações no dia 5 de outubro.

Continua depois da Publicidade

No vídeo de resposta, Alberto rebateu vários pontos levantados pelo candidato entre eles o de que a Samel “ganhou milhões” com o coronavírus e com convênio para funcionamento do hospital de campanha de Manaus.

“A Samel, muito pelo contrário, não ganhou nada. Ela fez o que a maioria não fez. Ela doou. Por exemplo, doou R$ 1 milhão para a conta da prefeitura. E conseguiu doações com empresários, como toda a alimentação do hospital”.

Alberto Nicolau também questionou o petista. “Como candidato, você agora está preocupado? Nós sempre estivemos preocupados com a saúde das pessoas. Nós salvamos milhares de vidas, milhares! Coisa que você nunca fez”.

Continua depois da Publicidade

Veja vídeo: