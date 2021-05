Justiça investiga se pessoas de Manaus estão indo tomar vacina no interior do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A juíza federal, Jaiza Pinto Fraxe, revelou em sua conta no Twitter, na manhã desta sexta-feira (14), sobre uma investigação para apurar se moradores de Manaus estão viajando para os municípios do interior do Amazonas com o objetivo de receber a vacina da covid-19 no lugar dos munícipes.

Na mensagem, a juíza afirmou que as inspeções vão começar pelo município de Iranduba (distante 19,89 quilômetros de Manaus) e auditorias serão feitas nos registros com os nomes dos vacinados.

“Começaremos por Iranduba: varificaremos todos os nomes dos vacinados e ver se são moradores. Replicaremos para todos”, disse a magistrada.