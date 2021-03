Kit intubação pode faltar em 1.316 municípios brasileiros e oxigênio em 709, aponta levantamento

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Medicamentos do kit intubação podem faltar em 1.316 municípios brasileiros, de acordo com levantamento realizado entre terça (23) e quinta-feira (25) pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). Há também risco de faltar oxigênio nos hospitais ou nos centros de atendimento de 709 municípios, ou 27,2% do total que respondeu à pesquisa.

Continua depois da Publicidade

Dos mais de 5,5 mil municípios do país, 2,6 mil (47%) responderam questionamentos da entidade sobre o enfrentamento da pandemia de covid-19. Do total de prefeitos que responderam às questões 50,4% afirmaram que há risco iminente de faltar medicamentos nos próximos sete dias.

A escassez não é apenas de medicamentos, mas também de oxigênio. Concentrando-se em uma análise sobre São Paulo, estado mais populoso do Brasil, 115 municípios paulistas correm o risco de zerar os cilindros de oxigênio nos próximos dias. O dado é resultado das pesquisas realizadas, em março, pelas secretarias de saúde das próprias cidades.

A preocupação se acentua devido à alta demanda nos hospitais e à maior necessidade de uso de oxigênio para tratamento de pacientes com a Covid-19.

Continua depois da Publicidade

A logística dos cilindros se tornou um empecilho no processo de reabastecimento, já que algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais, antes da pandemia, não utilizavam oxigênio medicinal e tiveram de se adaptar para receber o insumo. No entanto, estes locais não comportam uma usina para garantir uma reserva mínima. Com isso, os cilindros precisam viajar para ser reabastecido.

O governo do Estado de São Paulo começou na segunda-feira (22) uma campanha pedindo à iniciativa privada para que façam doações dos cilindros, uma vez que os mesmos usados na indústria siderúrgica, por exemplo, são utilizados em hospitais.

Continua depois da Publicidade

*Com informações da CNN