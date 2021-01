Latam é autuada após denúncias de aglomeração no Aeroporto Internacional de Manaus

Redação AM POST

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) autuou, na manhã desta segunda-feira (04/01), a Latam Airlines Brasil, após denúncias de aglomeração no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, zona oeste de Manaus.

No local, os fiscais do órgão constataram que a empresa operava com apenas dois guichês de atendimento, o que causou aglomeração e relatos de mais de duas horas de espera na fila.

Foi emitido um auto de constatação e, após a notificação, a empresa terá até dez dias para apresentar resposta junto ao Procon-AM.

“O papel do Procon é justamente buscar essa harmonia nas relações de consumo. Com isso, estamos fiscalizando as companhias aéreas e orientando para que atendam os consumidores. Não podemos permitir que elas vendam passagens, cancelem os voos e não prestem qualquer assistência e atendimento. Além disso, temos atenção especial às aglomerações, neste momento em que a grande concentração de pessoas pode resultar em risco de contágio da Covid-19”, afirmou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.