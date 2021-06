Longas filas são formadas no viradão de vacinação em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As pessoas de 45 a 51 anos de idade, residentes em Manaus, estão sendo vacinadas contra a Covid-19 neste sábado, 12/6 e longas filas de carros e de pessoas foram registradas nas primeiras horas do viradão. Os três postos em regime de atendimento 24 horas e os postos tradicionais de vacinação abriu às 9h, enquanto as 48 unidades de saúde onde a vacina também será oferecida, abriu às 8h.

Nas primeiras horas do dia, antes mesmo da abertura, os postos de vacinação da cidade já registravam filas dos integrantes dessa faixa etária, à espera da vacinação.

Para ser vacinado, o usuário deve apresentar documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia) que ateste moradia em Manaus.

Vale lembrar que a vacinação seguirá pela madrugada em pontos estratégicos. UBS também terá vacinação neste fim de semana no horário de 09h às 17h.

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, ressaltou ontem (11) que o efetivo estará de prontidão, atuando em todos os pontos de vacinação.

“A cidade irá continuar com seu policiamento reforçado, como está agora, com a Polícia Militar, a Força Nacional, a Polícia Civil também, trabalhando todos juntos unidos pela segurança da população. E nos locais de vacinação terá um reforço especial, são 57 pontos onde deverão atuar, aproximadamente, 200 policiais, se for necessário será ampliado o efetivo”, assegurou Bonates.

Sábado, 12/6 – pessoas de 46 a 51 anos

Documentos obrigatórios

Identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia)

Pontos de vacinação em regime 24 horas

Das 9h de sábado às 17h de domingo, sem intervalo

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

(Apenas ponto fixo)

Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Arena da Amazônia

(Apenas ponto fixo)

Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores

Pontos tradicionais

Das 9h às 17h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

(Apenas ponto fixo)

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Silves, 2.222 – Crespo

Universidade Paulista – Unip (somente sábado, 12/6)

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Mário Ipiranga Monteiro, 4.390 – Parque 10 de Novembro

Parque Municipal do Idoso (somente domingo, 13/6)

(Apenas ponto fixo)

Rua Rio Mar, 1.324 – Nossa Sra. das Graças

Sesi – Clube do Trabalhador

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Estacionamento do supermercado Coema

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Torquato Tapajós, nº 5.890, Novo Israel

Salas de Vacina

8h às 17h

48 unidades de saúde e escolas

Endereços no link bit.ly/salavacinacovid