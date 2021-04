Lula recebe 2ª dose da CoronaVac

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a segunda dose de vacina contra covid-19 na manhã de deste sábado (3), em São Bernardo do Campo (SP), e aconselhou o governo federal a “ouvir a ciência” no combate à pandemia do novo coronavírus.

A transmissão do momento foi feita ao vivo pelo Twitter do petista, que passou de carro em dos postos de drive-thru da cidade da região do ABC, onde mora, para se imunizar. Ele foi imunizado com a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan. Lula recebeu a primeira dose no dia 13 de março, quando São Bernardo do Campo começou a vacinar pessoas com 75 e 76 anos de idade —o ex-presidente tem 75.

Ao vivo direto de São Bernardo: Lula recebe a 2ª dose da vacina contra o coronavírus #VacinaParaTodosJá https://t.co/dHtWy3HT9l — Lula (@LulaOficial) April 3, 2021

“Eu quero mostrar ao querido povo brasileiro que eu acabo de tomar a minha segunda dose da vacina Coronavac. É importante frisar que é a vacina do Butantan. Estou seguro que em poucos dias estarei mais prevenido contra a Covid-19. Agora o que eu queria dizer que não é porque eu tomei a vacina que eu posso relaxar. Quem tomou a segunda dose tem que continuar utilizando mascara, continuar lavando as mãos, usando álcool em gele evitando aglomeração. A vacina é muito importante, mas tão importante quanto a vacina é a responsabilidade de cada homem e cada mulher desse país tem que ter ao se cuidar. Ao se cuidar você estará cuidando da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, neto e amigos. nada de brincar e nada de duvidar desse vírus que a natureza impôs à humanidade. Eu digo que sempre que o Covid é uma guerra da natureza contra a comunidade talvez por conta da responsabilidade que os humanos tiveram durante tanto tempo com a questão ambiental”, disse.