Maior certeza de segurança e felicidade contagiam profissionais de saúde com dose de reforço contra Covid em Manaus

A nova edição do mutirão Vacina Amazonas, iniciada nesta sexta-feira (1°/10) em Manaus, voltada para aplicação da dose de reforço em profissionais da saúde com mais de 50 anos, está sendo comemorada pelos trabalhadores. A campanha também tem foco para maiores de 60 anos e imunossuprimidos com 18 anos ou mais.

No Sambódromo de Manaus, um dos postos que vão funcionar em horário estendido, até as 21h de hoje, dois servidores da rede pública estadual de Saúde, falaram do sentimento de receber a terceira dose. De acordo com eles, essa dose dá ainda maior segurança para continuar cuidando da população, trazendo felicidade aos trabalhadores, sendo primordial a todos buscar esse reforço no combate à Covid-19.

A cirurgiã-dentista do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic) Enfermeira Crisolita Torres, Iria Dutra, de 58 anos, informou que estava esperançosa pela dose de reforço.

“Essa terceira dose foi muito esperada, a gente estava aguardando bastante. Após nós tomarmos duas CoronaVac, conseguir tomar uma Pfizer agora é uma glória. Eu me sinto mais protegida ainda e espero que todos venham em busca dessa terceira dose. Agradeço imensamente por está vivenciando essa fase de terceira dose”, destacou a servidora.

Emoção e muita felicidade tomaram conta do servidor Haroldo Figueiredo, 67, que trabalha na recepção do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Dr. José Lins.

“Muito emocionado, muita felicidade. Até comentei com minha esposa: hoje, com a terceira dose, estou porre de felicidade. Eu acredito que a turma dos servidores do estado, principalmente da saúde, eles não têm que ser incentivados, porque os exemplos estão acontecendo nas nossas próprias unidades, o profissional de saúde tem no mínimo a obrigação de participar dessa vacinação”, disse Haroldo, que destaca a queda de internações e mortes causadas pela Covid-19 por conta da intensificação da vacinação no estado, por meio dos mutirões.

Locais de vacinação – Os pontos estratégicos que funcionarão em horário estendido são: Centro de Convivência da Família (CECF) Magdalena Arce Daou (pedestre), Centro de Convenções de Manaus-Sambódromo (drive-thru), CECF Padre Pedro Vignola (pedestre), Shopping Phelippe Daou (pedestre), Studio 5 Centro de Convenções (pedestre) e Sesi Clube do Trabalhador (pedestre e drive-thru).

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vai coordenar dois pontos estratégicos: o Sambódromo, onde há 26 postos de vacinação, e o CCF Magdalena Arce Daou, com 16 postos. Os demais pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus devem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa Manaus).

Documentação – Para se vacinar, com segunda dose e dose de reforço, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e carteira de vacinação. Para os imunossuprimidos, além dessa documentação, um laudo médico ou outro documento que comprove a condição.

Quem vai receber a primeira dose deve apresentar, obrigatoriamente, um documento oficial com foto com o número do RG, CPF, comprovante de residência (original e cópia) e Cartão de Vacina.