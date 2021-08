Mais 106.900 doses de vacinas são entregues ao Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Neste sábado (31/07), o Governo do Amazonas recebeu mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). Os novos carregamentos totalizam 106.900 doses de imunizantes, a serem utilizadas para dar continuidade à campanha Vacina Amazonas.

As remessas foram desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O primeiro carregamento chegou à capital por volta das 12h45, a bordo do voo 3733, da empresa Latam Linhas Aéreas, com 58.500 doses da vacina Pfizer/BioNtech.

Com escolta da Polícia Federal, a carga foi transportada para armazenamento na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

O segundo carregamento chegou por volta das 14h35, no voo 3182 da Latam, contendo 48.400 doses da vacina CoronaVac/Butantã. Após o desembarque, a carga com as doses foi transportada, com escolta da Polícia Federal, até as câmaras frias instaladas na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde foram contabilizadas e armazenadas.

As novas doses são referentes a 57ª e 58ª pautas de distribuição. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), as vacinas desta nova remessa deverão ser utilizadas para aplicação da primeira dose (D1) em pessoas acima de 18 anos.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.616.448 doses foram aplicadas em todo o Estado, até este sábado (31/07), sendo 1.935.590 de primeira dose, 646.299 de segunda dose e 34.559 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.