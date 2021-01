Mais 17 pacientes são transferidos para Belém pelo Governo do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta sexta-feira (22/01), mais 17 pacientes acometidos pela Covid-19 foram transferidos do Amazonas para Belém (PA). Com o embarque, ocorrido por volta das 14h, o número de pessoas que saíram do estado para atendimento em outras capitais brasileiras chegou a 214 pacientes.

A ação é realizada por meio de uma cooperação interestadual, com o apoio do Ministério da Saúde e Força Aérea Brasileira (FAB). Até o momento, foram transferidos pacientes para os estados do Piauí (9), Maranhão (39), Paraíba (15), Rio Grande Norte (28), Goiânia (32), Alagoas (14), Espírito Santo (36), Acre (3), Pará (23), e Distrito Federal (15).

Os pacientes removidos hoje estavam internados em sete unidades de saúde de Manaus: Hospital João Lúcio, Hospital Platão Araújo, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, SPA Zona Sul e SPA José Lins e SPA São Raimundo.

O voo saiu do Aeroporto Ponta Pelada, na Base Aérea, bairro Crespo, zona sul de Manaus. Neste grupo, embarcaram 13 homens e quatro mulheres, todos avaliados pelas equipes médicas com quadros moderados e escolhidos conforme a classificação de risco do protocolo de Manchester.

A chefe do departamento de Urgência e Emergência da SES, Bruna Machado, destacou a integração dos profissionais envolvidos no processo de transferência. Desde a última sexta-feira (15/01), data de início dos embarques, o grupo de trabalho acompanhou 16 voos para outros estados.

“Hoje a gente consegue com êxito fazer essas transferências de pacientes. É uma segurança maior, cada dia adquirindo mais conhecimento, o recebimento das equipes em todas as chegadas. Isso motiva. É uma motivação para nós, o apoio de toda a Secretaria, da Força Aérea bem integrada e unida. Nos primeiros voos nós tínhamos a chegada de acompanhantes, que queriam se certificar como estavam sendo esses voos e hoje em dia não. Eles entregam o bem precioso deles em nossas mãos e a gente consegue entregar nos destinos”, afirmou.

Transporte – O transporte aéreo tem sido realizado em aeronaves de uso militar, adaptadas com equipamentos que garantem a estabilidade e segurança dos pacientes, sob responsabilidade da FAB, que tem atuado na força-tarefa com o Governo do Estado e Ministério da Saúde (MS) no enfrentamento da crise sanitária provocada pela Covid-19.

Veja lista detalhada com as transferências realizadas até o momento no estado:

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS – 214

Período: 15 a 22 de janeiro de 2021

**Transferências pacientes da capital para outros estados – 205*

Destinos

Teresina (PI): 9 (Viagem 15/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 15 (Viagem 17/01)

Natal (RN): 28 (Viagens 17 e 20/01)

Goiânia (GO): 32 (Viagem 18/01)

Maceió (AL): 14 (Viagem 20/01)

Vitória (ES): 36 (Viagem 21/01)

Belém (PA): 17 (Viagem 22/01)

Transferências pacientes do interior para outros estados: 9

Origem – Destino

Tabatinga – Acre: 3 (viagem 15/01)

Parintins – Pará: 6 (viagens 18 e 19/01)

*Com informação da Assessoria de Imprensa