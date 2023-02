Mais de 10 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19 já foram aplicadas em Manaus

Redação AM POST*

Depois de quase duas semanas da inclusão do imunizante bivalente na Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19, o número de doses aplicadas pela Prefeitura de Manaus passou de 10 mil nesta segunda-feira, 27/2. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciou a oferta da vacina bivalente no último dia 15/2, inicialmente para sete grupos prioritários, preconizados pelo Ministério da Saúde.

O Vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br) aponta, até as 15h desta segunda, a aplicação de 10,7 mil doses. A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explica que o imunizante bivalente da Pfizer, da tampa de cor cinza, é um reforço desenvolvido para combater a variante ômicron e a cepa original do novo coronavírus.

“Nós estávamos aplicando apenas a vacina monovalente desde o começo da campanha, e agora temos essa vacina com uma tecnologia mais avançada, visto que o vírus continua se espalhando e sofrendo mutações. Pedimos que o público contemplado busque nossos postos e receba esse reforço para manter sua proteção contra as formas graves da Covid-19”, disse Shádia.

A secretária informa que 55 unidades da Semsa estão disponibilizando o imunizante bivalente para idosos de 60 anos ou mais, grávidas e puérperas, e imunossuprimidos com 12 anos ou mais. É preciso que as pessoas tenham completado pelo menos quatro meses desde a segunda dose ou a última dose de reforço recebida.

Os demais quatro grupos prioritários (indígenas aldeados, ribeirinhos, quilombolas e residentes ou trabalhadores de instituições de longa permanência) são alcançados por meio de estratégias específicas para cada um deles. A Semsa aguarda posicionamento do Ministério da Saúde para ampliar a oferta do imunizante para outros públicos.

“Temos uma estimativa de cerca de 138 mil pessoas aptas para receber a bivalente na capital amazonense, mas ainda estamos com uma procura um pouco lenta. Estamos facilitando o acesso à vacina com algumas unidades de horário ampliado, que vão até as 20h em dias úteis, e que funcionam das 8h às 12h aos sábados, para garantir que todas as pessoas incluídas nesta fase sejam beneficiadas”, observa Shádia.

A lista com os endereços e horários das salas de vacina pode ser conferida no site semsa.manaus.am.gov.br ou direto no link bit.ly/localvacinacovid19. Os usuários precisam buscar o ponto mais próximo portando documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina.

Público em geral

A titular da Semsa reforça que a vacinação contra a Covid-19 segue normalmente para toda a população, a partir de 6 meses de idade. A principal recomendação é que as pessoas cumpram o esquema vacinal primário com a 1ª e 2ª doses para ter a proteção contra as formas graves (no caso da Pfizer Baby, são três doses iniciais).

As doses de reforço, também conhecidas como 3ª, 4ª ou 5ª dose, também são fundamentais para restabelecer os níveis de anticorpos contra a Covid-19. Os públicos contemplados e os intervalos necessários podem ser consultados no site da Semsa e nas redes sociais oficiais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).