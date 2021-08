Mais de 100 postos de vacinação contra a Covid-19 são preparados para mutirão de 2ª dose em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas realiza, neste sábado e domingo (28 e 29/08), em parceria com a Prefeitura de Manaus, mais um grande mutirão da campanha Vacina Amazonas contra a Covid-19 na capital, desta vez para a aplicação de segunda dose em pessoas com 40 anos ou mais que tomaram a primeira dose até 28 de junho.

No total, 109 postos de vacinação distribuídos entre a Arena da Amazônia, Sambódromo e Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul, vão funcionar sem intervalos das 9h de sábado às 18h de domingo, no grande viradão para acelerar a imunização completa desse público. Os demais pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus também vão funcionar no horário habitual, no sábado.

O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, reforçou o convite para que a população a partir de 40 anos, público-alvo do mutirão, compareça aos postos de vacinação para completar o esquema vacinal contra a Covid-19.

“Esse mutirão é para vacinar pessoas de 40 anos para cima, que tomaram a primeira dose do imunizante AstraZeneca até dia 28 de junho. Será aplicada a segunda dose do mesmo imunizante, da AstraZeneca. Estamos com 109 postos de vacinação no Vasco Vasques, Sambódromo e na Arena da Amazônia. A gente aposta na vacina. É uma dose de esperança e a única maneira de proteger a si mesmo e a quem você ama”, destacou Samad.

O objetivo deste mutirão é antecipar a aplicação da segunda dose na população a partir de 40 anos. A imunização completa é importante para ampliar a cobertura vacinal total no Estado, sendo a vacina a arma mais poderosa contra a Covid-19 e a principal estratégia, conforme evidências científicas, para mitigação e fator de proteção contra o novo coronavírus.

“Nós precisamos investir na melhor arma que nós temos hoje. Lembrando a todos também que, uma vez que as pessoas estejam vacinadas, a primeira e a segunda dose, as medidas não farmacológicas devem ser adotadas na rotina. O uso de máscara, a higienização das mãos, evitar locais com aglomerações. Só dessa forma a gente vai evitar a propagação da doença”, alertou o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Cristiano Fernandes.

Cerca de 150 mil doses da vacina AstraZeneca foram disponibilizadas pela FVS-RCP para esta edição do Vacina Amazonas. Para receber a vacina é obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto, CPF e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

Estrutura – Durante 33 horas, os 109 postos de vacinação montados pelo Governo do Amazonas no Sambódromo, na Arena da Amazônia e no Centro de Convenções Vasco Vasques estarão abertos para receber e vacinar com a segunda dose o público-alvo deste mutirão. Aproximadamente 1.300 servidores atuarão por turno, de 12 horas, na operacionalização do mutirão Vacina Amazonas.

Na Arena e no Sambódromo serão 30 e 28 postos, respectivamente, operando na modalidade drive-thru. No Vasco Vasques a estrutura é de 51 pontos, na primeira etapa do centro de convenções, para atendimento de pedestres.

Fluxo no complexo – O acesso dos carros à área de vacinação da Arena da Amazônia será pela rua Lóris Cordovil e rua Jornalista Flaviano Limongi (via entre a Arena da Amazônia e o Sambódromo) com saída pela avenida Constantino Nery.

Em relação ao Sambódromo, a entrada dos veículos será pela Avenida do Samba e também pela Avenida Coronel Pedro Teixeira. No Vasco Vasques a entrada de pedestres será pela avenida Coronel Pedro Teixeira. No sábado, os portões dos três locais serão abertos para acesso da população às 9h.

Cerca de 1.300 servidores públicos do Estado atuarão na operacionalização do mutirão. São vacinadores, registradores e profissionais que fazem a triagem, além do apoio e responsáveis por indicar o caminho para pedestres, veículos no drive-thru e balizadores.

Outros mutirões – Com mais essa ação, o mutirão da campanha Vacina Amazonas alcança 19 edições, 15 no interior e quatro na capital, com quase 310 mil doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas desde o dia 12 de junho, data da primeira mobilização, em Manaus.

Além de Manaus, os municípios de Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Beruri e Caapiranga já receberam mutirões da campanha Vacina Amazonas.