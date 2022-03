Mais de 50 artistas vão participar do ‘Show da Vacinação’ neste sábado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mais de 50 artistas estão confirmados no “Show da Vacinação”, que acontece neste sábado (12/03), em Manaus. A campanha do Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura, vai promover a aplicação de doses contra a Covid-19 em sete casas de show da capital, das 9h às 16h, ao som de pagode, forró, boi-bumbá, sertanejo e arrocha. Lançada pelo governador Wilson Lima, a ação vai ampliar a oportunidade para atualizar o esquema vacinal contra a doença.

Serão oferecidas 1ª e 2ª doses para pessoas a partir de 12 anos, além da dose de reforço. De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, durante o período da vacinação haverá atrações musicais em todas as casas de show.

Cada pessoa acima de 18 anos que se vacinar vai receber ainda um par de ingressos para o evento “Show da Vacinação”, que acontece a partir das 16h, após o encerramento da vacinação. O ingresso é válido para todos os espaços parceiros do evento. Somente pessoas vacinadas poderão participar dos shows.

‘Show da Vacinação’ – O Copacabana Chopperia, na zona oeste, vai apresentar, a partir das 16h, diversas atrações do boi-bumbá, como David Assayag e Patrick do Caprichoso. O espaço Via Torres, na avenida das torres, vai levar o pagode do Grupo Estrelas e do Pagode dos Amigos para o público que se vacinar.

No Banho de Cascata, na zona leste, o forró do arrocha vai dar o tom da vacinação com George Japa e Aviões do Arrocha. No Rancho Sertanejo, no Parque das Laranjeiras, os fãs do ritmo terão Rodrigo Raniely e DJ Naty Veiga animando o Show da Vacinação.

O público que procurar o posto de vacinação da Kalamazon, na Cidade Nova 2, vai curtir o show de Márcia Novo e Xiado da Xinela. Já na Via Sul Hall, no Japiim, o forró da banda Xote com Pimenta e o samba do grupo Vem K Sambar vão agitar o sábado de imunização.

O Studio 5 Centro de Convenções também é parceiro do “Show da Vacinação” e doou 500 ingressos do evento “Flash Disco”, que vai acontecer no dia 26 de março. As primeiras 500 pessoas que se vacinarem no local ganharão 1 (um) ingresso para o “Flash Disco”. Só será permitido 1 ingresso por CPF.

A campanha é mais uma das iniciativas do Governo do Estado para levar a vacina para mais perto da população, estimulando a imunização, e para apoiar o setor de entretenimento, contribuindo com artistas e produtores culturais que tiveram impacto na renda em razão das restrições da pandemia da Covid-19.

As casas de show vão mobilizar o público a cumprir o esquema vacinal. Cerca de 60% da população amazonense já tomou a segunda dose da vacina e, agora, Estado e Prefeitura estão em busca dos outros 40% que ainda não se apresentaram para esta etapa.

Mobilização cultural – Essa não é a primeira campanha de vacinação que conta com o apoio dos profissionais da cultura. Em fevereiro deste ano, durante a campanha “Pra Sambar Tem que Vacinar”, foram aplicadas 5.542 vacinas em postos montadas em quadras de escolas de samba de Manaus, em parceria com as agremiações.

Desta vez, a ação também conta com apoio de profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Confira as atrações e os locais da campanha “Show de Vacinação”:

Copacabana Chopperia

Avenida do Turismo, 2.666, Tarumã

DJ Layla Abreu

Mixtura Tropical

Antônio Bahia

Carlinhos do Boi

Klinger Araújo Jr.

Arlindo Neto

Israel Paulain

Patrick do Caprichoso

David Assayag

Espaço Via Torres

Rua Visconde de Porto Seguro, Parque Dez

DJ Thaísa Rodrigues

Mirlene Bahia

Grupo Calçada

Pagode dos Amigos

Grupo Estrelas

Jean e Banda

Rogerinho da Bahia

Banho de Cascata

Avenida Autaz Mirim, 6.645, São José

DJ Dkodes

Rajane

Aviões do Arrocha

Gustavo Negão

No Sigilo

Forró Bizado

Filipe Sales

George Jappa

Forró Ostentação

Rancho Sertanejo

Avenida Professor Nilton Lins, 219, Flores

DJ Naty Veiga

Banda Uns e Outros

Gustavo Show

Igor Oliveira e Banda

Rodrigo Raniely

Vagner Martins

Kevin Castro

Cigano

Kalamazon

Avenida Timbiras, Cidade Nova 2, ao lado do posto Atem

DJ Reginaldo Fontinele

Banda Dx

Paulinho Frutos do Pagode

Marcia Novo

Mauro Lima

Marrakesh

Xiado da Xinela

Via Sul Hall

Avenida Tefé, 2.620, Japiim

DJ Rafa Militão

Adal e Banda

Contatos Imediatos

Xote Real

Naquele Pique

Vem K Sambar

Xote com Pimenta

George Jappa