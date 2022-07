Mais de 53 mil pessoas foram alcançadas em três dias de vacinação contra a Covid-19 em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus alcançou um total de 53.551 pessoas com aplicação de primeira à quarta doses contra a Covid-19, durante a intensificação da campanha na capital, de quinta-feira, 7/7, até este sábado, 9/7. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibilizou mais de 80 pontos de vacinação, incluindo postos na modalidade drive-thru e com funcionamento até as 22h.

Continua depois da Publicidade

De acordo com dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), 18.381 doses foram aplicadas na quinta-feira; 17.459 na sexta-feira, e mais 17.711 neste sábado. A Semsa preparou uma megaestrutura para atualizar o esquema vacinal de usuários com doses em atraso, principalmente da terceira e quarta dose.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, afirmou que a movimentação nos postos foi intensa, e agradeceu a participação da população. Apesar disso, de acordo com ele, o número do público com o esquema vacinal incompleto ainda é grande.

“Muitas pessoas aproveitaram essa intensificação para receber sua dose, visto que muitas só têm tempo à noite, e com a capacidade ampliada, evitamos demora e aglomeração. Apesar disso, esperávamos atender um público muito maior, de 90 mil pessoas, então ainda temos bastante trabalho pela frente”, disse.

Continua depois da Publicidade

O secretário lembrou que, na quinta e sexta-feira, 85 pontos estavam à disposição da população, sendo 81 unidades de saúde e quatro pontos estratégicos preparados para receber milhares de usuários. O Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, exclusivo na modalidade drive-thru, e o Centro de Convenções Vasco Vasques II tiveram o horário estendido até as 22h.

Neste sábado, a vacinação foi concentrada em 27 unidades de saúde e quatro pontos estratégicos, das 8h às 16h, mas a demanda foi quase a mesma dos dois primeiros dias. A Semsa oferta a imunização para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Continua depois da Publicidade

“Nas últimas semanas, uma grande parcela da população foi incluída na vacinação da quarta dose, aberta para pessoas com 18 anos ou mais, então a procura nas unidades de saúde cresceu bastante. Também tivemos um aumento de casos de Covid, o que também fez com que muita gente buscasse nossas salas de vacina”, informou Djalma.

O titular da Semsa reforçou que a vacina é a única forma segura e eficaz de se proteger contra as formas graves da Covid-19, e são administradas com responsabilidade pelos vacinadores da Semsa. Djalma explicou que, segundo evidências científicas, o nível de anticorpos contra a doença é reduzido depois de um tempo, e por isso as doses de reforço são fundamentais, conforme os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde.

Continua depois da Publicidade

Continuidade

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, informou que o Centro de Convenções – sambódromo seguirá como ponto de vacinação entre segunda e quarta-feira, 11/7 a 13/7, nas modalidades pedestre e drive-thru. A sala de vacina no Centro de Convenções Vasco Vasques será desativada.

“Pedimos que as pessoas com esquema vacinal incompleto busquem imediatamente uma sala de vacina, pois a campanha segue normalmente a partir de segunda-feira. A ampliação do número de postos será mantida, com 81 unidades e três pontos estratégicos, e o funcionamento se estende até as 20h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado. Não podemos deixar esse vírus afetar nossa rotina mais uma vez, e só iremos conseguir manter a normalidade através da vacinação”, afirmou.

Os endereços de todos os pontos de vacina e os horários de atendimento podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou a partir do link bit.ly/localvacinacovid19. Mais detalhes também podem ser obtidos nas redes sociais da secretaria: @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.