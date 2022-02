Mais de 70 mil pessoas foram atendidas em centros de testagem de Covid em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O total de 71.752 pessoas teve acesso ao teste para Covid-19, além de assistência médica e farmacêutica, nos dois centros municipais de testagem montados, em janeiro, pela Prefeitura de Manaus, como medida emergencial para acelerar os diagnósticos de casos suspeitos de síndromes gripais e desafogar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Continua depois da Publicidade

Balanço realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) nesta sexta-feira, 4/2, mostra que, nos 15 dias em que funcionou, no período de 12 a 28/1, o Centro Municipal de Testagem instalado no Studio 5 Centro de Convenções, no Japiim, na zona Sul, realizou 41,6 mil testes rápidos para Covid-19.

Já o do Centro de Convenções Vasco Vasques, em Flores, zona Centro-Sul, que também funcionou por 15 dias, entre 19/1 e esta sexta-feira, 4/2, garantiu a realização de outros 30 mil testes, por meio de parceria com o governo do Amazonas.

Juntos, os dois centros atenderam, em média, 3,4 mil pessoas durante 21 dias. A média diária de atendimentos no Studio 5 foi de 2,8 mil pessoas e no Vasco Vasques, de 2 mil.

Continua depois da Publicidade

As unidades foram criadas pela Prefeitura de Manaus para descentralizar a assistência aos usuários do sistema público de saúde, com a oferta, no mesmo local e sem necessidade de agendamento, de teste rápido de antígeno, consulta médica e dispensação de medicamentos para os casos confirmados de Covid-19 e também para os compatíveis com influenza.

“Os dois centros cumpriram o papel de reduzir a sobrecarga nas unidades de saúde no momento mais crítico da expansão da Ômicron e do aumento de casos de influenza, oferecendo um atendimento rápido e de qualidade à nossa população, conforme orientação do prefeito David Almeida”, avalia a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a titular da Semsa, do total de testes realizados em todo o período de funcionamento das duas unidades, 40% tiveram resultado positivo e 60%, negativo. “No entanto, é necessário observar a evolução diária dos resultados que, felizmente, se inverteram. Se no início, tínhamos entre 60% e 70% de casos positivos, nos últimos dias esse percentual caiu para 20% a 30%”, informa.

A procura pelo serviço também foi caindo gradativamente, segundo a secretária, saindo de mais de 3 mil pessoas por dia para menos de 800. “Esses indicadores nos levaram a manter as unidades funcionando pelo período de 15 dias, conforme programado, e seguir com os testes apenas nas nossas unidades”, explica Shádia, destacando que qualquer mudança de cenário a prefeitura vai reavaliar a oferta do serviço.

Continua depois da Publicidade

Unidades

Durante o funcionamento dos centros de testagem, as UBSs continuaram a oferecer o teste rápido para Covid-19 e também assistência médica e farmacêutica ao público adulto e infantil. Entre 3 e 31/1 foram realizados, apenas nas unidades de saúde da rede municipal, 37.286 exames para o diagnóstico da Covid-19.

Somados, os atendimentos nas unidades e nos dois centros de testagem, chegam a 109 mil, número considerado elevado pela secretária Shádia Fraxe. “O volume de atendimentos mostra que a descentralização da oferta de testes, consultas e entrega de medicamentos foi extremamente importante. Foi uma decisão acertada do município”, avalia.

A secretária informa que os testes continuam a ser oferecidos nas UBSs de referência para o atendimento dos casos suspeitos de Covid-19 e que devem buscar o serviço aqueles que apresentarem sintomas comuns de gripe como febre, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, coriza e mal-estar. A relação de unidades pode ser conferida no link https://bit.ly/ubscovidmanaus.