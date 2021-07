Mais de 8 mil passageiros que chegaram a Manaus foram testados contra covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As testagens de detecção de Covid-19 implementadas nas portas de entrada de passageiros em trânsito para Manaus, pelas vias terrestre, fluvial e aérea, já somam 8.938 exames realizados. Desse total, 39 passageiros foram confirmados com a infecção. Os dados correspondem a exames realizados até segunda-feira (26/07) e constam no boletim mais atualizado das ações de Vigilância Genômica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Dos 39 casos confirmados para Covid-19, 22 foram detectados no posto de testagem do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, 9 no Porto de Manaus e 8 na Rodoviária de Manaus. A testagem é ofertada gratuitamente por equipes técnicas da FVS-RCP que abordam os passageiros desembarcados. As ações iniciaram no dia 31 de maio.

As amostras positivas de detecção do novo coronavírus (SARS-CoV-2) são encaminhadas para sequenciamento genético que faz parte das estratégias da Vigilância Genômica no Estado e é realizado pelo Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) para detecção precoce de novas variantes do vírus.

“Todas as amostras analisadas, a partir da coleta do monitoramento de Vigilância Genômica, apresentaram a detecção da variante Gama”, apontou o diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, referindo-se à variante inicialmente identificada em Manaus e também conhecida como P.1.

De acordo com a coordenadora das testagens, Evelyn César, todos os casos positivos para Covid-19 são rastreados pela FVS-RCP em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus).

“Os passageiros com resultado positivo para o novo coronavírus são acompanhados e orientados a permanecer em isolamento por 14 dias”, disse Evelyn, acrescentando que também são testados e orientados os passageiros que tiveram contato com o caso positivo durante a viagem.

Os registros dos casos confirmados para Covid-19 são inseridos no E-SUS Notifica, sistema de notificação oficial do Ministério da Saúde.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 3182-8550 e 3182-8551.