Mais dois pacientes que venceram a Covid-19 chegam a Manaus

Redação AM POST

Outros dois pacientes que haviam sido transferidos de Manaus para outros estados da Federação com o intuito de dar continuidade ao tratamento contra a Covid-19, retornaram à capital amazonense na madrugada deste sábado (27/02), totalmente recuperados da doença.

A vitória foi possível graças aos esforços do Governo do Amazonas, que se mobilizou juntamente ao Governo Federal por meio do Plano de Cooperação, com o objetivo de melhorar o fluxo de atendimento na rede pública de saúde do estado, devido à alta demanda provocada pela pandemia.

Os pacientes desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em dois voos. O primeiro pousou na capital amazonense por volta das 0h30, procedente de João Pessoa (PB). A bordo dele, Ana Clélia de Souza celebrou o retorno a Manaus, após 34 dias de tratamento na capital paraibana.

“Os médicos me disseram que minha chance era pouca, que eu só teria um dia de vida se ficasse aqui e que eu cheguei na hora certa. Eu sou um milagre de Deus e agradeço ao Governo daqui por ter a iniciativa de pedir ajuda para outros estados, porque se não tivesse pedido, muitas vidas teriam sido perdidas e eu seria mais uma estatística de morte”, relata a paciente.

O segundo avião chegou de Guarulhos (SP) a Manaus, às 2h30, trazendo Ronald Nepomuceno, que havia sido transferido para a cidade de Maceió (AL). De acordo com o paciente, a batalha, que contou ainda com 20 dias na UTI, serviu de aprendizado. No retorno, o sentimento é de gratidão.

“Foi uma lição de vida. Representou que a gente tem que dar valor às pequenas coisas. Primeiramente, a gente agradece a Deus e depois ao nosso governo, ao governador Wilson Lima, que me deu a chance de ir lá pra fora me tratar”, comemorou Ronald.

Ao chegarem no saguão, os pacientes foram recebidos por uma equipe de assistência do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que em parceria com a Casa Militar, realizou a recepção e o transporte de volta para seus respectivos lares.

Transferências – A missão conjunta entre o Governo do Estado e o Governo Federal iniciou no dia 15 de janeiro, tendo transferido até agora 542 pacientes para tratamento em outros estados. Com o retorno de hoje, o número de pessoas recuperadas da doença em outro estado chegou a 252.

No último dia 13, o Governo montou uma estratégia para transferência de pacientes do interior para a capital, como parte do Plano de contingência da Covid-19. Até agora 55 pacientes dos municípios foram transferidos para seguir tratamento na capital.