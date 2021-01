Mais seis pacientes recuperados da Covid-19 retornam a Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Seis pacientes que haviam sido transferidos para tratamento fora do Amazonas retornaram a Manaus, na manhã deste sábado (30/01), recuperados da Covid-19. O grupo desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, vindo de Teresina (PI) e de Belém (PA). Os pacientes foram recebidos por uma equipe do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que disponibilizou veículos para transportá-los de volta para casa, com o apoio logístico da Casa Militar.

O primeiro voo pousou às 10h15 vindo de Teresina, trazendo quatro recuperados. Entre eles, Antônio Cerqueira, que destacou a atenção recebida pela equipe médica do Piauí.

“Graças a Deus estou me sentindo muito bem. Nós fomos muito bem atendidos por uma legião de anjos, que nos levaram e não nos abandonam um milésimo de segundo sequer. Todos nós fomos bem tratados, bem cuidados, graças a Deus”, ressaltou Cerqueira.

“Por favor, não brinquem. Esse vírus é sério, muito sério mesmo. A gente só sente quando está na pele da gente, porque é difícil. É uma luta muito difícil, mas graças a Deus vencemos, estamos aqui pra comprovar e provar que Deus existe”, acrescentou José Nixon da Silva, que também se recuperou em Teresina.

A segunda aeronave veio de Belém e pousou às 10h22, trazendo mais dois pacientes que venceram a batalha contra o coronavírus.

“Me sinto muito grato pela oportunidade de ter ido para lá me recuperar e poder voltar para minha família. Minha mulher está grávida de seis meses, então são eles que eu tenho todo dia. Então foi meio triste, mas mesmo assim eu busquei forças para voltar para eles”, ressaltou Wallace Lima, paciente recuperado no Pará.

Ao todo, até a manhã deste sábado (30/01), 96 pacientes já haviam retornado recuperados, após tratamento em outros estados.

Parceria

A ação de transferência de pacientes do Amazonas para outros estados faz parte de uma força-tarefa criada em parceria com o Governo Federal, com o objetivo de melhorar o fluxo de atendimento na rede estadual de saúde.

Ao todo, 335 pacientes em tratamento da Covid-19 já foram transferidos para os Estados da Paraíba, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Goiás, Pará, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Acre, Paraná, além do Distrito Federal.

O Estado transferiu, ainda, oito pacientes da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), para o Hospital de Câncer 3, do Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro (RJ), onde vão passar por cirurgias oncológicas.

Quando retornam, os pacientes seguem recebendo acompanhamento psicossocial de equipes técnicas do Governo do Amazonas.