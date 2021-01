Manaus adquire 1,5 milhão de seringas para vacinação contra a Covid-19

Redação AM POST

Para garantir que não faltem seringas nas unidades de saúde do município, o prefeito de Manaus, David Almeida, fechou, na manhã desta quarta-feira, 13/1, a aquisição de 1,5 milhão de unidades do produto para reforçar o estoque da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que hoje é de 500 mil seringas. O fornecedor será a empresa Saldanha Rodrigues LTDA.

O acordo foi fechado após visita do prefeito à empresa, no bairro Flores, zona Centro-Sul da capital. David Almeida informou que a medida visa o início da vacinação contra à Covid-19, garantida pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ainda para o mês de janeiro.

O objetivo da Prefeitura de Manaus é já contar com o material necessário para a ação. “Visitei a fábrica em função da necessidade de adquirirmos insumos, no caso, aqui, as seringas, para iniciarmos a vacinação assim que o medicamento chegar”, explicou David Almeida.

No local, o prefeito de Manaus conversou com os funcionários e agradeceu o esforço que eles têm feito para atender à demanda da cidade. “O trabalho de cada uma destas pessoas é fundamental para que nós possamos distribuir as seringas às unidades de saúde e a população possa receber a imunização rapidamente, vencendo o novo coronavírus”, concluiu.

Distribuição

Também nesta quarta-feira, o ministro da Saúde elogiou, durante entrevista coletiva em Manaus, o plano de trabalho realizado pela prefeitura no combate à pandemia e garantiu a distribuição de vacinas para a capital amazonense. “Não tem como resolvermos essa situação se não transformarmos o atendimento precoce em prioridade, e, aliás, isso já é uma prioridade do prefeito aqui, que tem se comprometido diariamente em colocar as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para funcionarem no combate à Covid-19”, destacou Pazuello. “Ninguém receberá a vacina antes de Manaus. A vacina será distribuída simultaneamente em todos os estados em sua proporção de população”, completou Pazuello.