Manaus ainda não terá vacinação de pessoas com idades de 50 a 69 anos

A prefeitura de Manaus informou por meio de nota nesta sexta-feira (19), que o público de 50 a 69 anos no Amazonas, ainda não será imunizado contra a Covid-19, conforme havia sido anunciado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com nota, até o momento, o município não recebeu novas remessas de vacinas que tornassem possível ampliar a população-alvo da campanha. Portanto, ainda não será possível dar início à vacinação das pessoas de 50 a 69 anos, mantendo o atendimento dos grupos prioritários da primeira etapa: trabalhadores de saúde; idosos de 70 anos ou mais; idosos de instituições de longa permanência; pessoas com deficiência residentes em unidades assistenciais; e indígenas aldeados.

Os grupos prioritários estão definidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde e atualizado no último dia 15. O plano elenca os segmentos populacionais a serem contemplados por ordem de prioridade e, até o momento, não inclui a faixa etária de 50 a 59 anos, a não ser no grupo das comorbidades (18 a 59 anos).

As vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde são direcionadas para o atendimento de grupos populacionais específicos, com os percentuais de cobertura por grupo, não sendo possível aos municípios, alterar, por iniciativa própria, a destinação das doses recebidas.

De acordo com ofício circular do Ministério da Saúde enviado aos governos estaduais, no último dia 18, as próximas remessas destinadas ao Amazonas, com previsão de envio em fevereiro e março, contemplam os seguintes grupos: na primeira remessa, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas e trabalhadores de saúde; e na segunda remessa, trabalhadores da saúde, pessoas de 75 a 79 anos, pessoas de 70 a 74 anos, pessoas de 65 a 69 anos e pessoas de 60 a 64, em percentuais específicos por grupo e tipo de vacina.

A Prefeitura de Manaus ainda não foi informada da quantidade a ser destinada ao município, mas, ainda assim, deu início ao reordenamento da campanha para fechar a etapa atual, garantindo a meta de imunizar 90% das populações contempladas e iniciar a nova etapa com novos fluxos e processos aprimorados.

Até o momento foram vacinados 85,6% dos trabalhadores de saúde, 79,2% das pessoas de 70 a 74 anos, 81,8% das pessoas de 75 a 79 anos, e 87,1% das pessoas com 80 anos e mais, além de 67,2% dos indígenas aldeados.

A Prefeitura de Manaus segue empenhada em realizar da forma mais transparente e eficiente a campanha de imunização contra a Covid-19, buscando todos os recursos estratégicos, materiais e humanos para o atendimento de qualidade que a população manauense merece.