Manaus avança na aplicação da segunda dose da vacina contra Covid

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus dá prosseguimento à vacinação contra a Covid-19 com a imunização de idosos, trabalhadores de saúde e pessoas com comorbidades ao longo desta semana. Dados do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), projetam que 26 mil pessoas sejam vacinadas esta semana com a segunda dose da vacina. Na semana passada, de segunda-feira, 26/4, a sábado, 1º/5, 38.523 pessoas receberam a segunda dose, completando o esquema vacinal recomendado.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, reforça a importância de tomar a segunda dose, para assegurar os efeitos da vacinação. “As vacinas são um importante instrumento de combate à doença, mas é preciso seguir a recomendação dos laboratórios fabricantes, quanto ao número de doses. Mesmo quem perdeu o prazo, deve ir a um posto para receber a segunda dose”, observa.

De acordo com a secretária, as pessoas que adoeceram entre a primeira e a segunda dose, devem aguardar a total recuperação e, no caso de Covid-19, aguardar 30 dias após os primeiros sintomas.

Shádia Fraxe assinala que manter os demais cuidados para evitar a disseminação da doença, como o uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social são ações fundamentais para impedir o aumento do número de casos e que devem ser mantidos por todos, apesar da vacinação. “São ações combinadas, que resultam em proteção para todos. É preciso continuar respeitando essas orientações, para que o cenário fique mais favorável para todos nós”, pontua.

Cadastro

Para ordenar o agendamento, acompanhar e planejar as ações de imunização em Manaus, a Semsa disponibiliza o site Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/), por meio do qual os usuários cadastrados são agendados eletronicamente, para receber a vacina. Para saber o dia, o local e a hora agendados, basta entrar no Imuniza e escolher a opção “Consultar 2ª Dose”.

Caso falte ao agendamento eletrônico, por algum motivo, o usuário pode procurar, o mais breve possível, o posto de vacinação mais próximo. No local, é necessário apresentar documento de identidade original, com foto, CPF e a carteira de vacinação.

As segundas doses estão sendo oferecidas nos sete pontos de vacinação da Semsa, espalhados nas diferentes regiões geográficas da cidade. Apenas os trabalhadores de saúde devem se dirigir a um único ponto, o da Escola de Enfermagem, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em Adrianópolis, zona Centro-Sul, montado para o atendimento exclusivo desse público prioritário

Imunizações

Desde o dia 19/1 até as 12h desta segunda-feira, 3/5, a Semsa Manaus já totaliza 488.567 doses aplicadas, sendo 320.181 com a primeira dose e 168.386 com a segunda dose do imunizante para os grupos prioritários, conforme preconizado no Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde.

Pontos de vacinação (9h às 16h):

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119, Cidade Nova

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Escola de Enfermagem (exclusivo para trabalhadores de saúde)

Rua Teresina, 495, Adrianópolis

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi-AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc-AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro