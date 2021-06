Manaus conta com esquema especial de trânsito para atender a demanda nos postos de vacinação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá reforçar a frota de ônibus na capital, neste fim de semana, em que haverá mobilização para vacinação de pessoas contra a Covid-19, a partir de 40 anos, na cidade. Também haverá operações de trânsito para garantir a fluidez de veículos nos principais locais de imunização.

Em relação ao transporte coletivo, o reforço será de 45 veículos extras, que estarão à disposição dos operadores nos terminais de integração T3, T4 e T5. Nos locais, os ônibus irão atender as linhas que tiverem maior demanda de passageiros.

Nas imediações da Arena da Amazônia, zona Centro-Sul, mais de dez veículos estarão atendendo como frota de apoio, transportando passageiros em direção às zonas Norte e Leste, mais especificamente aos terminais T3 e T4.

Quanto ao trânsito, o IMMU irá colocar 350 agentes e fiscais de transportes para atuar neste fim de semana. Um esquema especial de monitoramento e operação foi montado para possibilitar a fluidez no trânsito de veículos nos locais de maior demanda de vacinação.

Quem se deslocar ao posto de vacinação no Centro de Convenções (sambódromo), no Dom Pedro, zona Centro-Oeste, de veículo, poderá entrar no local. Já aqueles que precisarem acessar os postos de vacinação situados na Arena da Amazônia e no Centro de Convenções Vasco Vasques terão como opção de estacionamentos as avenidas Belmiro Vianez, alameda do Samba e a rua Flaviano Limongi.

O órgão de trânsito estará com várias equipes distribuídas em todas as zonas da cidade com o efetivo circulando em viaturas de duas e quatro rodas, além de agentes em frente aos postos de vacinação, para garantir a fluidez no trânsito, segurança dos pedestres e atendimentos de ocorrências.