Manaus deve ampliar vacinação contra Covid para pessoas a partir de 25 anos esta semana

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou no início da tarde desta quarta-feira, 30/6, a antecipação da vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 27 anos do público geral, além disso ele também afirmou que deve ainda nesta semana ampliar mais a imunização na capital.

“Manaus tem sido uma cidade diferente com relação a vacinação. Nós somos a segunda cidade do Brasil, de capitais, que vacina com a menor faixa etária. Hoje estamos vacinando as pessoas com 28 anos, ainda esta semana vamos ampliar para 25 anos”, disse durante 298ª reunião do Conselho de Administração da Suframa.

Desde ontem, a prefeitura está realizando a terceira ação de intensificação da campanha de vacinação contra a doença, tendo aplicado, até as 12h desta quarta-feira, mais de 63 mil doses. A ação ainda se estenderá pelo dia de hoje, incluindo essa nova faixa, encerrando às 21h, em sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) de horário ampliado; às 19h em uma UBS; e às 16h em outras duas unidades. Nos pontos tradicionais, exceto o Sambódromo, o atendimento será até as 17h. Nos três postos estratégicos, Arena da Amazônia, Centro de Convenções Vasco Vasques e Sambódromo, as atividades encerrarão às 18h.

No geral, desde o início da campanha, foram aplicadas 1,161 milhão de doses, sendo 848.240 primeiras doses, o equivalente a 59,9% da população vacinável e 313.155 segundas doses.

Durante a manhã, o movimento nos pontos de vacinação foi tranquilo, de acordo com as informações do “Filômetro”, serviço disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para orientar os usuários na escolha do local para se vacinar. O único ponto que registrou a maior procura foi o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na zona Norte, onde o atendimento é exclusivo para pedestres. A consulta pode ser feita pelo link: bit.ly/filometrovacina.

O prefeito David Almeida vem acompanhando as ações de intensificação em vários pontos de vacinação. “Nossa estrutura está de portas abertas para receber as pessoas de 27 anos e mais que já podem tomar a vacina. Não há a necessidade de se deslocar para lugares mais centrais. Aí mesmo, se não no seu bairro, mais próximo, com certeza há uma unidade da Prefeitura oferecendo a vacina contra a Covid-19. Procurem nossas UBSs e pontos de vacinação montados pela Semsa em toda a cidade”, orientou.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identidade original com foto, o CPF e um comprovante de residência (original e uma cópia, que ficará retida para controle). Os que forem receber a segunda dose devem apresentar documento de identidade e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, recomenda que, antes de ir a um ponto de vacinação, faça o cadastro no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) para agilizar o atendimento. “Sem o cadastro, ao chegar ao ponto de vacinação, a pessoa ainda terá que aguardar que o digitador faça a inserção de todos os dados no sistema, o que requer tempo. Por isso pedimos a antecipação dessas informações. Quanto mais rápido for o atendimento, menos filas se formarão”, aconselhou.