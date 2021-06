Manaus faz repescagem de vacinação contra Covid para pessoas de 55 a 59 anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que as pessoas da faixa etária de 55 a 59 anos do público geral, que não puderam comparecer nos postos de vacinação durante a semana, poderão ser vacinadas contra a Covid-19 neste sábado, 5/6, e na segunda-feira, 7/6. O horário de atendimento é das 9h às 16h.

Continua depois da Publicidade

Também neste sábado serão imunizados os pais de menores de idade com deficiência permanente (PcD), na faixa etária de 49 a 54 anos de idade. Será necessário apresentar documento de identidade original, com foto, CPF, certidão de nascimento do filho e laudo médico que comprove a deficiência do filho. Outros dois grupos cuja vacinação será iniciada são o de trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e o dos caminhoneiros.

Na segunda-feira, 7/6, começarão a receber a primeira dose da vacina, pessoas de 54 anos, do público geral.

Dois pontos de vacinação não estão disponíveis para a população geral. O que funciona no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na zona Norte, está atendendo exclusivamente os remanescentes dos grupos de idosos, pessoas com deficiência permanente, com comorbidades, gestantes e puérperas, trabalhadores da educação, além dos pais de crianças com deficiência permanente. No posto da Escola de Enfermagem de Manaus, na zona Sul, são atendidos apenas os remanescentes dos grupos de trabalhadores da saúde, além das forças de segurança e Forças Armadas.

Continua depois da Publicidade

Postos de vacinação

Zona Norte

Estacionamento do supermercado Coema

Avenida Torquato Tapajós, nº 5.890, no Novo Israel

Continua depois da Publicidade

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, Crespo

Continua depois da Publicidade

Universidade Paulista – Unip

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro