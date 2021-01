Manaus registra mais de 200 sepultamentos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus informou a realização de 201 sepultamentos em cemitérios de Manaus nesta sexta-feira, 22, enquanto o boletim diário de Covid-19 confirmou mais 115 mortes pela doença só na capital.

No Amazonas, foram confirmados 132 óbitos na sexta-feira, elevando para 6.889 o número de mortos pela Covid-19 desde março de 2020, quando foram registradas os primeiros óbitos pela doença.

Dos 132 óbitos por Covid-19 no Amazonas, 17 ocorreram em municípios do interior do Estado e 115 na capital. A maioria, 83 óbitos, ocorreram na quinta-feira, 21, e 49 eram morto]es de dias anteriores que aguardavam o resultado de exames para confirmação ou não da Covid-19.

De acordo com informe da Prefeitura de Manaus dos 201 sepultamentos nos cemitérios da capital, 157 foram nos espaços gerenciados pelo município, dos quais dois optaram pelo serviço de cremação. Um sepultamento foi de falecido vinda de outra cidade. Nos cemitérios particulares, 44 enterros foram realizados na sexta.

Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital, 61 foram declaradas como Covid-19, e cinco casos suspeitos. Já nos espaços privados foram 28 registros de óbitos pelo novo coronavírus.

O município informa ainda que houve o registro de 36 óbitos em domicílio e que, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos neste dia,35 foram atendidos pelo serviço SOS Funeral, da Prefeitura de Manaus.

Internações e casos

O boletim da FVS-AM (Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas) também registra 3.975 novos casos de Covid-19 diagnosticados nas últimas 24 horas. A maioria, 2.919 são de residentes em Manaus e 1.056 em municípios do interior do Estado. Agora, são 245.157 casos da doença no Estado.

O Amazonas teve também, na sexta-feira, 132 novas internações, sendo 127 em Manaus e 5 no interior do Estado.

A rede hospitalar de Manaus tem 1.818 pacientes internados com diagnóstico de Covid-19, sendo 1.151 em leitos clínicos e 631 em leitos de UTI. E 36 estão em sala vermelha.

Na rede pública de saúde são 655 internações em leitos clínicos e 341 em leitos de UTI. Na rede privada, 496 estão em leitos clínicos e 290 em leitos de UTI para Covid-19.

Há ainda 615 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 494 estão em leitos clínicos (83 na rede privada e 411 na rede pública), 78 estão em UTI (46 na rede privada e 32 na rede pública) e 43 em sala vermelha.

