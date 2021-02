Manaus sai da fase roxa para a vermelha na pandemia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima, anunciou, neste sábado (13/02), durante pronunciamento nas redes sociais do Governo do Estado, ajustes nas medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Amazonas, e revelou que o interior do estado permanece na fase roxa mas Manaus evoluiu para a vermelha.

“O decreto começa a valer nos próximos dias e Manaus deixou a fase roxa e passa para a vermelha, mas o interior permanece, pois os casos começaram a agravar mais. Temos mais pessoas esperando leitos de UTI no interior do que na capital”, destacou o governador.

Apesar da evolução ele manteve restrição de circulação de pessoas no período das 19h às 06h e fez algumas alterações para os setores do comércio, serviço e indústria em novo decreto, que terá validade entre os dias 15 e 21 de fevereiro.

“Nós estamos em um processo de flexibilização, a medida em que nós vamos tendo a segurança epidemiológica necessária para fazer isso, e também a nossa capacidade de atendimento na rede hospitalar”, ressaltou Wilson Lima.

Mudanças

Pelo novo decreto fica permitida a venda no sistema drive-thru para o comércio em geral, das 8h às 15h, mediante plano de operacionalização do sistema elaborado por associações comerciais e submetido ao Comitê de Enfrentamento da Covid-19.

Para a indústria, fica permitido o transporte de cargas de produtos do setor industrial no período de 24 horas, e o deslocamento de veículos especiais destinados ao transporte de funcionários das indústrias.

“Essa semana eu reuni com representantes do comércio que me trouxeram essa proposta e nós estamos também esperando a associação dos comerciantes do Vieiralves, do Fuxico, Manoa, da rua do Comércio do Parque Dez, para que apresentem essa proposta e a gente possa autorizar esse drive-thru nesses locais. No decreto também estou fazendo uma recomendação para que a Prefeitura de Manaus disponibilize os agentes de trânsito, profissionais do Procon e da Defesa Civil para que nos ajudem a acompanhar essas atividades nesses locais de comércio”, detalhou o governador.