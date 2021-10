Manaus terá 15 pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (30)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus terá 15 pontos de atendimento neste sábado, 30/10. Serão nove unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), sendo oito UBSs e uma clínica da família, com funcionamento das 8h às 12h, e seis pontos estratégicos, entre os quais o Colégio Militar da Polícia Militar III – escola estadual Waldock Frick de Lira, para atender as comunidades do Tarumã e adjacências, na zona Oeste, que estarão abertos das 9h às 16h. Em todos os pontos, haverá a oferta de primeira e segunda doses, além de dose de reforço das vacinas. Na segunda e terça-feiras, dias 1º e 2/11, ponto facultativo e feriado de Dia de Finados, não haverá imunização.

Para quem ainda vai tomar a primeira dose, a orientação da coordenação da campanha é que faça o cadastro prévio na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br). Para esses, são exigidos um documento de identificação original, com foto, CPF e um comprovante de residência com cópia. Os adolescentes de 12 a 17 anos precisam estar acompanhados do pai, mãe ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade. Os documentos podem ser identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS).

As pessoas que já estão nos prazos para a segunda dose devem apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha pode comprovar pelo ConecteSus, aplicativo que pode ser instalado no celular.

As pessoas de 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses já podem receber a dose de reforço. Para isso, é necessário apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação, com o registro das duas doses. Os trabalhadores da saúde também já podem tomar a terceira dose, desde que estejam com o esquema de duas doses completo há seis meses ou mais. Eles devem apresentar os mesmos documentos. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards nas redes sociais da Semsa o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado. Para eles, o intervalo é de 28 dias a partir da conclusão do esquema vacinal.

A lista com os endereços dos pontos de vacinação deste sábado pode ser consultada no site da Semsa, no endereço http://bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis oficiais das redes sociais @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook. Para consultar o movimento nos pontos de vacinação, basta acessar o “Filômetro”. A consulta pode ser feita no link bit.ly/filometrovacina.