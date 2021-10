Manaus terá 39 pontos de vacinação contra a Covid nesta quarta-feira; Confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus vai disponibilizar, nesta quarta-feira, 13/10, 39 pontos para atendimento dentro da campanha de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Serão quatro pontos estratégicos e 35 unidades de saúde, entre UBSs, clínicas da família e policlínicas, funcionando das 9h às 16h, com a oferta de primeira, segunda e terceira dose. O Centro de Convenções, o “sambódromo”, na zona Oeste, permanecerá fora de operação para serviços de manutenção.

Em quase nove meses de campanha, a Semsa conseguiu vacinar com a primeira dose, quase 88% da população apta a ser imunizada, cujo total é de 1.785.793 pessoas. Com as duas doses das vacinas, o percentual é de 56% que, somados aos vacinados com a dose única do imunizante Janssen, chega a quase 58% do público vacinável, que são pessoas de 12 anos e mais. De acordo com os dados do “Vacinômetro” municipal, 196.011 pessoas ainda não foram receber a primeira dose da vacina.

A secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, reforça a necessidade de que todos estejam vacinados. “É muito importante que as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose procurem os nossos pontos para iniciar o esquema. Temos quase 11% da população vacinável ainda sem nenhuma proteção contra o novo coronavírus. Não queremos que essas pessoas venham a ter complicações graves caso contraiam a Covid-19. Já vimos o que essa doença pode causar e é isso que o prefeito David Almeida quer que evitemos”, alerta.

No último sábado, mais de 29 mil pessoas compareceram aos pontos de vacinação da prefeitura. O município ultrapassou a marca de um milhão de segundas doses aplicadas. Os registros do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) apontam que 226.208 pessoas já passaram dos intervalos para receber a segunda dose, o que representa quase 15% do público que recebeu a primeira dose.

“Volto a afirmar: quem tomou a primeira dose de um dos imunizantes que necessitam de duas, deve procurar imediatamente nossos pontos de vacinação para concluir o esquema vacinal. Apenas uma dose não irá garantir a eficácia esperada das vacinas. É um erro acreditar nisso. Precisamos considerar que a imunização contra a Covid-19 é coletiva. Todas as pessoas que se enquadrem nos critérios do Ministério da Saúde devem tomar a vacina. Só assim poderemos sair da situação de pandemia”, explica Shádia, orientando, ainda, que seja feita a consulta ao Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br).

Documentos

A secretária da Semsa lembra que quem for receber a primeira dose deve estar atento à documentação exigida: adolescentes de 12 a 17 anos precisarão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, só é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ContecteSus, que pode ser instalado no celular. Adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar com pais ou um responsável maior de 18 anos.

Para a dose de reforço, no caso das pessoas de 60 anos e mais, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Trabalhadores da saúde de 40 anos e mais, precisam apresentar, além desses documentos, um comprovante de vínculo com o local onde trabalha. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards nas redes sociais da Semsa – @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook, o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado.

Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis nas redes sociais da Semsa e no site da secretaria, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19.