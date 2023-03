Manaus terá nove pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado; confira

Redação AM POST*

Neste sábado, 18/3, a Prefeitura de Manaus irá disponibilizar nove pontos de vacinação contra a Covid-19, no horário das 8h às 12h, com intuito de fortalecer e ampliar a cobertura vacinal contra a doença na cidade. O horário aos sábados é uma estratégia permanente da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para facilitar o acesso aos serviços de atenção básica, incluindo a imunização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, pede que a população verifique seu cartão vacinal e busque tomar as doses que estão pendentes. Essa consulta também pode ser feita na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), digitando apenas o CPF do usuário.

“O intervalo entre as doses e o número de doses liberadas seguem as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde, e variam de acordo com a faixa etária do indivíduo e do grupo no qual ele está inserido. Caso a pessoa tenha alguma dúvida, ela pode ir em qualquer unidade de saúde para obter um esclarecimento sobre o assunto, mas o importante é que ela atualize seu esquema vacinal e continue protegida contra as formas graves da Covid”, orienta Shádia.

Na sala de vacina, os usuários devem apresentar documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina. A lista completa com os endereços e horários pode ser conferida no link bit.ly/localvacinacovid19 ou nas redes sociais oficiais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Crianças

A titular da Semsa informa que as crianças, de 6 meses até 11 anos de idade, devem ser imunizadas contra a Covid-19, com a primeira, segunda e terceira dose. As crianças imunossuprimidas, de 5 a 11 anos, também podem receber uma dose adicional da vacina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os intervalos dependem do imunizante administrado, e são informados pelos vacinadores no momento da vacinação, com a data de retorno registrada no cartão de vacina.

“No momento da vacinação, as crianças precisam estar acompanhadas de um adulto responsável, e é importante que elas estejam saudáveis, sem febre ou síndromes gripais. Ao buscar a unidade, essa família ainda pode aproveitar e atualizar outras vacinas pendentes do calendário básico, se houver”, acrescenta Shádia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Público geral

Shádia lembra que a primeira, segunda e terceira doses também devem ser recebidas por todos os adolescentes a partir de 12 anos, adultos e idosos. Já a quarta dose está liberada apenas para pessoas a partir de 18 anos de idade, e adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão.

A quinta dose é indicada para adultos imunossuprimidos a partir de 18 anos de idade. No caso de pessoas com alto grau de imunossupressão, é preciso levar ao ponto de vacinação um documento que comprove a sua condição de saúde.

Bivalente

A vacina bivalente contra a Covid-19, que protege contra a cepa original do novo coronavírus e contra a variante ômicron, está sendo disponibilizada para sete grupos prioritários: idosos a partir de 60 anos, grávidas e puérperas, imunossuprimidos, indígenas aldeados, ribeirinhos, quilombolas e pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência.

Para receber o imunizante, é preciso ter completado quatro meses desde o recebimento da segunda dose, ou de alguma dose de reforço.