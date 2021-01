Manaus terá pacote de medidas em combate à Covid-19

Redação AM POST

O novo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), prepara um pacote de medidas para combater a pandemia da Covid-19 na Capital. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 1º/1, primeiro dia de seu mandato, durante lançamento de ações integradas das secretarias de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Urbana (Semulsp), no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste.

Na próxima segunda-feira, 4/1, o prefeito de Manaus se reunirá com representantes do Ministério da Saúde. Na ocasião, novas medidas serão discutidas para combater o novo pico da doença na Capital do Amazonas.

David Almeida disse que busca parceria com o Governo do Estado para reabrir o hospital de campanha Nilton Lins, que possui 350 leitos, mas que a ação da Prefeitura deve ser condizente com as prerrogativas legais do próprio poder municipal na questão da saúde.

“Não vamos adotar o hospital de campanha. Estamos buscando credenciamento do Hospital Nilton Lins para que a Prefeitura, que já tem uma unidade instalada dentro desse hospital, possa trabalhar em parceria com o governo do Estado. Pretendemos comprar diárias de leitos de UTI, Unidade de Terapia Intensiva, e clínicos. Para isso, precisamos fazer com que o Ministério da Saúde credencie esse modelo, para que não haja nenhum problema. Todos os hospitais de campanha instalados no Brasil deram problemas na contratação, porque a prefeitura tem, constitucionalmente, a responsabilidade da atenção básica. Não posso estar contratando atendimento de média e alta complexidade”, afirmou o prefeito.

Prevenção

O prefeito de Manaus fez um apelo à população para que as medidas de segurança não sejam deixadas de lado. David enfatizou a importância de manter o distanciamento social e a utilização de máscaras.

“A situação é gravíssima. Manaus foi a primeira cidade do Brasil a entrar em colapso na saúde pública, a primeira capital a sair e está sendo a primeira a voltar com esse problema. França, Itália e Alemanha estão fechadas em lockdown. Não será diferente aqui se não tomarmos essa atitude (prevenção). A população precisa colaborar e, certamente, a prefeitura dará a sua contribuição com campanhas educativas e atuando na área da saúde em parceria com o Governo do Estado e o Federal”. O prefeito destacou que a economia é importante, mas que também não se pode descuidar da prevenção na saúde durante a pandemia.