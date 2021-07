Manaus terá quatro postos atendendo por 12 horas na retomada da vacinação nesta sexta

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus terá quatro pontos estratégicos funcionando por 12 horas nesta sexta-feira, 2/7, na retomada da vacinação contra a Covid-19. O Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul; o Centro de Convivência do Família Padre Pedro Vignola, na zona Norte; o Centro de Convenções, “sambódromo”, na zona Oeste; e o Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste, atenderão das 9h às 21h.

Os outros dois pontos (shopping Phelippe Daou, zona Norte, e o parque do Idoso, zona Centro-Sul), terão atendimento no horário tradicional, das 9h às 16h. Nesta etapa, começarão a receber a primeira dose dos imunizantes, pessoas a partir dos 26 anos de idade, pertencentes à população geral.

O anúncio da antecipação para esta faixa foi feito na manhã desta quinta-feira, 1º/7, pelo prefeito David Almeida, em entrevista coletiva no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em Adrianópolis.

Segundo o prefeito, a decisão de incluir o público de 26 anos foi resultado da avaliação do número de doses aplicadas nos dois dias de intensificação da campanha, quando começaram a ser vacinadas pessoas a partir de 27 anos.

“Toda a estratégia de vacinação que anunciamos é feita com base em cálculos no quantitativo de doses que recebemos e no quanto aplicamos. Até o momento, das quase 1,11 milhão de doses que o município recebeu, em 24 remessas, mais de 97% já foram utilizadas. Ainda temos uma parcela significativa de pessoas dos 27 aos 59 anos para receber a primeira dose, mas ainda temos remessas a receber e isso nos permite avançar”, destacou David.

Segundo estimativa do Departamento de Informação, Controle, Avaliação e Regulação (Dicar), da Semsa, em Manaus há cerca de 43,9 mil pessoas com 26 anos de idade. Para atender a essa demanda, o prefeito disse que solicitará ao governo do Estado que repasse ao município o excedente de doses enviadas às cidades do interior. “Enquanto Manaus recebeu pouco mais de 1,1 milhão de doses, o restante dos municípios amazonenses recebeu 1,405 milhão de doses e muitos já imunizaram suas populações a partir dos 18 anos. A capital concentra 54% da população total do Estado, portanto, essas doses podem ser remanejadas para nossa cidade”, sugeriu.

A secretária titular da Semsa reforça o apelo aos que ainda irão receber a primeira dose que façam o cadastro no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br).

“Estamos trabalhando para atender o maior número de pessoas, para que recebam a vacina. E o processo desde a triagem até o momento da aplicação pode ser agilizado se os dados já estiverem no sistema. Façam o cadastro. É rápido, seguro e vai facilitar o atendimento nos postos”, explicou.

Intensificação

Nesta quinta-feira, 1º/7, os postos de vacinação não funcionaram para que a coordenação pudesse fazer o balanço dos dois dias de intensificação da campanha, quando foram aplicadas 88.718 doses de vacinas em 19 pontos de atendimento, dos quais dois funcionaram por 24 horas seguidas (Centro de Convenções Vasco Vasques e Arena da Amazônia) e o sambódromo, que ficou aberto durante 33 horas para a vacinação.