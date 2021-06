Manaus vacina mais de 8 mil pessoas de 54 anos e de grupos prioritários remanescentes nesta terça

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram





Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus vacinou 8,6 mil pessoas nesta terça-feira, 8/6, quando foi retomada a vacinação na capital amazonense, depois de um dia de suspensão do atendimento em razão da insegurança gerada pela onda de conflitos iniciada na madrugada do último domingo, 6/6. Cento e cinquenta postos de vacinação, distribuídos em oito pontos de atendimento, funcionaram das 9h às 16h, para receber as pessoas de 54 anos da população em geral e os remanescentes de grupos prioritários anteriores, além dos que foram tomar a segunda dose da vacina.

Continua depois da Publicidade

“Todos os pontos de vacinação foram reabertos e voltaram ao pleno funcionamento para garantir a imunização da população”, destacou a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, em visita a um dos locais de atendimento no início da manhã. A secretária lamentou os episódios de violência e a necessidade de suspender a vacinação por um dia, conforme orientação do prefeito David Almeida, visando a segurança do público, dos servidores e da própria vacina.

“A paralisação afetou nosso planejamento, mas era imprescindível não colocar as pessoas em risco, nem comprometer a qualidade do atendimento”, disse.

De acordo com a secretária, entre 10 mil e 15 mil pessoas deixaram de ser vacinadas com o fechamento dos postos na última segunda-feira, 7. Os números correspondem à média de atendimentos diários registrados pela Semsa na semana anterior. “Agora, apelamos para que a população compareça para receber a primeira dose da vacina, obedecendo a ordem de prioridade”. Shádia também destacou a importância das pessoas retornarem aos postos no prazo recomendado, para completar o esquema vacinal de duas doses.

Continua depois da Publicidade

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, a Semsa está vacinando a população em geral, de 18 a 59 anos (sem comorbidades) de modo escalonado, por ordem decrescente de idade. Os de 55 a 59 anos foram os primeiros incluídos na nova etapa. Com os de 54 anos, atendidos nesta terça-feira, os vacinados desta faixa etária chegam a 31,5 mil pessoas.

As próximas faixas etárias a serem atendidas pela campanha ainda serão definidas pela Semsa, para a elaboração do novo calendário. “Vamos avaliar a quantidade de pessoas vacinadas e o número de doses disponíveis para programar o encaminhamento da vacinação nos próximos dias”, observou a secretária. De acordo com o Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) da Semsa, 20,8 mil pessoas de 50 a 53 anos, que serão as próximas a entrar na campanha, já fizeram cadastro no Imuniza Manaus. Os dados registrados na plataforma (https://imuniza.manaus.am.gov.br/) são utilizados para o agendamento da vacinação.