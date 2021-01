Marcelo Ramos entra com ação e cobra informações diárias sobre vacinados contra Covid-19 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), deu entrada neste sábado (23), em uma ação civil pública, exigindo a prestação de informações diárias acerca dos beneficiados com a aplicação das vacinas contra o covid-19 em Manaus, após diversas notícias de pessoas fora do grupo prioritário furando a fila de imunização no início da primeira fase da campanha de vacinação contra a doença.

“Atualmente existe uma insegurança severa quanto a devida destinação e aplicação das doses da vacina, inclusive viramos matéria e chacota nacional diante de tanta falta de liderança, controle e transparência por parte do poder público municipal”, diz trecho do documento que o AM POST teve acesso.

O colapso na saúde da capital devido segunda onda da Covid-19 foi mencionado pelo deputado na ação. “O nosso querido povo do Amazonas sofre, em especial o povo da cidade de Manaus que vive um caos e não pode conviver com tanta irresponsabilidade e falta de transparência no tocante a imunização da nossa gente”, declarou.

