Médica Ludhmila Hajjar é coautora de estudo com superdose de cloroquina que terminou com 11 mortes em Manaus

A médica Ludhmila Abrahão Hajjar, que era cotada para substituir o ministro Eduardo Pazuello, na Saúde, é uma das responsáveis por estudo com alta dose de cloroquina que terminou com a morte de 11 pessoas em Manaus. Apesar de a bula do remédio indicar que a quantidade máxima indicada para seres humanos seria de 25 mg por quilo do paciente em 24 horas, não podendo ultrapassar 600 mg por dia e nem mais de 1.500 mg em três dias, a pesquisa utilizou 1.200 mg por dia em dez dias – 12g do remédio, em 81 pacientes hospitalizados – não na fase inicial da doença.

De acordo com o médico infectologista Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda, responsável pelo estudo realizado no Hospital Delphina Aziz, a dose prevista na bula era para malária, não para Covid, e que era “preciso mostrar que isso seria inseguro para o Covid”.

Publicada em uma plataforma chamada medRxiv, onde são inseridos artigos que não chegaram a passar pelo crivo de uma revista científica, o estudo foi feito com 81 pacientes do centro de atendimento para pacientes com coronavírus em Manaus.

Veja o estudo na íntegra: CLIQUE AQUI

Um levantamento preliminar do Ministério Público Federal (MPF) no Rio Grande do Sul apontou que Marcus Vinícius teria usado uma dose de cloroquina quase três vezes maior que a dose considerada segura, em pacientes graves, ou seja, com menor capacidade de metabolizar a substância. Os 27 pesquisadores que assinam a pesquisa – inclusive Ludhmila Abrahão Hajjar também foram citados.

Após ter nome cotado para assumir a pasta, Ludhmila disse que não é favorável ao tratamento com cloroquina. O nome dela era defendido por ministros do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes, por políticos do DEM, como o governador de Goiás Ronaldo Caiado, e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

