Médico que está na linha de frente do combate a covid-19 faz apelo contra manifestação em Manaus: “nos deem tempo”

Redação AM POST

O médico pneumologista David Luniere fez um desabafo em vídeo que repercutiu nas redes sociais para conscientizar as pessoas que pretendem sair de casa para fazer manifestação contra o lockdown em Manaus.

Nessa segunda-feira (4), o governo do Amazonas acatou decisão do juiz, Leoney Fligriuolo Harraquian, que determinou suspensão imediata de atividades não essenciais no Estado pelo prazo de 15 dias no Amazonas devido aumento crescente da demanda de hospitalização pelo novo coronavírus (Covid-19).

David Luniere, que trabalha na linha de frente do combate a doença, disse que entende a situação dos autônomos mas situação do sistema de saúde do Amazonas é caótica. O médico revelou que está com a filha de cinco meses doente e não pode cuidar dela assim como outros profissionais da saúde passam pelo mesmo sufoco diariamente.

“Eu parei para fazer esse vídeo porque eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Fui ver que as pessoas estão se mobilizando para fazer manifestação para ir para as ruas a partir de amanhã por causa desse lockdown. Entendam, se vocês fizerem isso vão estar pressionando mais ainda o sistema de saúde do Estado. Seja rede pública, seja rede privada. Eu não tô dizendo que o lockdown é bom. É um remédio amargo, mas para quem tá na linha de frente como nós médicos, os enfermeiros, e os técnicos de enfermagem, principalmente os técnicos de enfermagem, a gente está sobrecarregados, estamos caindo doentes. Se vocês fizeram isso agora, daqui a 24h, 48h vão estar inundando de pessoas nos prontos socorros. Eu entendo que ninguém gosta disso, eu não gosto, ninguém gosta, mas para gente [profissionais da saúde] é um alívio. A gente respira porque dessa forma menos pessoas vão procurar o sistema de saúde. Então eu imploro, por favor, não faça isso. Não é a hora de fazer isso. Nós estamos sobrecarregados”, pediu.

