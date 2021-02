Ministro da saúde diz que vacinação contra Covid de pessoas a partir de 50 anos será antecipada em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quinta-feira (11/2) que vai antecipar a vacinação contra Covid-19 de pessoas a partir de 50 anos em Manaus.

Continua depois da Publicidade

Sem mencionar data precisa, Pazuello disse que o o ministério da saúde vai se antecipar ao cronograma da Prefeitura de Manaus e não revelou mais detalhes.

Ele está no Senado Federal para esclarecer a ação do governo federal no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Investigado pela Polícia Federal, ministro da Saúde pode virar alvo de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Casa.

Entre as pautas do encontro, os senadores cobram respostas sobre o colapso do sistema de saúde em Manaus (AM) e sobre a ausência de doses da vacina contra Covid-19 para imunizar toda população.

Continua depois da Publicidade

Aos senadores, no plenário da Casa, ele disse que o ministério trabalha para imunizar toda a população “vacinável”. Segundo ele, metade do público-alvo será vacinada no primeiro semestre e a outra metade, no segundo semestre.

“Vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro, da população vacinável. Esse é o nosso desafio e é o que estamos buscando e vamos fazer”, disse Pazuello.