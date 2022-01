Ministro da Saúde vem a Manaus após disparada de casos de Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus David Almeida anunciou nesta sexta-feira (14) durante coletiva de imprensa que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, virá a Manaus na próxima segunda-feira (14) após o avanço da covid-19 no Amazonas, com registro ontem de 2.404 novos casos.

A doença voltou a impactar a capital do Amazonas e rapidamente lota unidades de pronto atendimento. A terceira onda chega em meio a relatos de esgotamento mental e físico por parte dos profissionais da saúde, além de afastamentos por reinfecção. Número de novos casos subiu mais de 4.300% na comparação entre 1º e 13 de janeiro.

Governo e prefeitura suspenderam licenças e férias do setor da saúde e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) se prepara para reativar leitos.

“A presença do ministro se dá em momento oportuno. Vocês lembram que nós tivemos muitas dificuldades ano passado com relação aos médicos afastados. Tínhamos 172 médicos afastados nesse mesmo período do ano passado e com isso foi feito um chamamento rápido dos Mais Médicos, em que 108 médicos foram contratados. Esse contrato se encerraria no dia 1 de fevereiro. Ontem mesmo falei com o ministro da Saúde e eles vão renovar o convênio por mais 6 meses”, disse Almeida.